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Президентский фонд отказал Загитовой в гранте на ₽74 млн на новое шоу

Президентский фонд не даст Загитовой почти ₽75 млн на шоу «Алые Паруса»
Фигуристка запрашивала грант на свое шоу «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге без запланированного софинансирования и получила отказ. Татьяна Навка и Евгений Плющенко в одобренных заявках просили не более 20% от требуемой суммы
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Проект ледового шоу «Алые Паруса» олимпийской чемпионки Алины Загитовой, на который фигуристка запрашивала грант в размере 74,8 млн руб., не получил поддержки Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом сообщается на сайте фонда.

Фигуристка подала заявку на грант 10 сентября. Шоу было запланировано в январе—июле 2025 года в Санкт-Петербурге, проект не предполагал софинансирования.

При этом ПФКИ удовлетворил поданные в сентябре заявки на шоу Татьяны Навки и Евгения Плющенко, которые запрашивали менее 20% от запланированных расходов на реализацию проектов.

Авербух назвал небольшой запрошенную Загитовой сумму на ледовое шоу
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Илья Авербух

Загитова в августе представила дебютное шоу «Хранители времени» в Казани.

Она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

ПФКИ был создан в 2021 году для поддержки проектов в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий.

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фигурное катание Алина Загитова
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