Президентский фонд отказал Загитовой в гранте на ₽74 млн на новое шоу
Проект ледового шоу «Алые Паруса» олимпийской чемпионки Алины Загитовой, на который фигуристка запрашивала грант в размере 74,8 млн руб., не получил поддержки Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом сообщается на сайте фонда.
Фигуристка подала заявку на грант 10 сентября. Шоу было запланировано в январе—июле 2025 года в Санкт-Петербурге, проект не предполагал софинансирования.
При этом ПФКИ удовлетворил поданные в сентябре заявки на шоу Татьяны Навки и Евгения Плющенко, которые запрашивали менее 20% от запланированных расходов на реализацию проектов.
Загитова в августе представила дебютное шоу «Хранители времени» в Казани.
Она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
ПФКИ был создан в 2021 году для поддержки проектов в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий.
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