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Тарасова ответила Бестемьяновой на критику в свой адрес

Во время проката у одиночниц на чемпионате России Тарасова заявила о необходимости «производить контрольное взвешивание перед выходом на публику». Эти слова вызвали критику, но Тарасова уверена, что фигуристки на нее не обиделись
Фото: Татьяна Тарасова (Bulkin Sergey / Global look press)
Фото: Татьяна Тарасова (Bulkin Sergey / Global look press)

Тренер Татьяна Тарасова в комментарии «Матч ТВ» заявила, что осталась довольна своей работой в качестве комментатора на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Я довольна своей работой, нашей общей работой. Мы работали хорошо на этом чемпионате. Никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек‑фигуристок не было. Не знаю, почему Бестемьянова так сказала, спросите у нее», — сказала Тарасова.

Накануне олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что Тарасова позволила себе недопустимые высказывания во время проката одиночниц на чемпионате России в Челябинске. Поводом для ее критики стали слова тренера во время короткой программы вернувшейся из Италии Марии Талалайкиной. Тарасова заявила, что фигуристкам «надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику». Талалайкина показала предпоследний, 17-й результат по итогам короткой программы.

В субботу завершился чемпионат России. По его итогам золотую медаль завоевала 16-летняя Аделия Петросян, второй стала 17-летняя Софья Муравьева, третьей — Камила Валиева.

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фигурное катание Татьяна Тарасова Наталья Бестемьянова
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