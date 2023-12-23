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Валиева уступила титул чемпионки России 16-летней Петросян

Валиева уступила титул чемпионки России 16-летней Петросян, завоевав лишь бронзу
Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире заняла третье место. Победу одержала Аделия Петросян, второй стала Софья Муравьева
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева заняла третье место на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

17-летняя подопечная Этери Тутберидзе в сумме за короткую и произвольную программу получила 237,99 балла.

Золото завоевала еще одна ученица Тутберидзе — 16-летняя Аделия Петросян (246,53). Второй стала занимающаяся у Евгения Плющенко 17-летняя Софья Муравьева (239,40).

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В нынешнем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве, была четвертой в Казани.

Валиева побеждала на чемпионата России-2022, но позднее лишилась титула после допинг-скандала. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что еще в конце декабря 2021-го фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин. Судьбу ее золотой медали в командном турнире Олимпиады решит Спортивный арбитражный суд (CAS), когда должен огласить вердикт до 12 февраля 2024 года.

Независимый дисциплинарный комитет РУСАДА ранее не нашел вины Валиевой в положительной допинг-пробе и лишил ее только золота чемпионата России. Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и РУСАДА оспорили это решение в CAS.

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На счету Валиевой есть еще две серебряные медали чемпионатов России, победа на чемпионате Европы 2022 года. В прошлом году на национальном первенстве Валиева уступила Софье Акатьевой, которая из-за травмы пропускает нынешний сезон.

В Челябинске Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Евгений Семененко стал лучшим у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар.

В воскресенье в Челябинске пройдут показательные выступления.

Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева Аделия Петросян
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