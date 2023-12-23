Валиева уступила титул чемпионки России 16-летней Петросян
Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева заняла третье место на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
17-летняя подопечная Этери Тутберидзе в сумме за короткую и произвольную программу получила 237,99 балла.
Золото завоевала еще одна ученица Тутберидзе — 16-летняя Аделия Петросян (246,53). Второй стала занимающаяся у Евгения Плющенко 17-летняя Софья Муравьева (239,40).
В нынешнем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве, была четвертой в Казани.
Валиева побеждала на чемпионата России-2022, но позднее лишилась титула после допинг-скандала. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что еще в конце декабря 2021-го фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин. Судьбу ее золотой медали в командном турнире Олимпиады решит Спортивный арбитражный суд (CAS), когда должен огласить вердикт до 12 февраля 2024 года.
Независимый дисциплинарный комитет РУСАДА ранее не нашел вины Валиевой в положительной допинг-пробе и лишил ее только золота чемпионата России. Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и РУСАДА оспорили это решение в CAS.
На счету Валиевой есть еще две серебряные медали чемпионатов России, победа на чемпионате Европы 2022 года. В прошлом году на национальном первенстве Валиева уступила Софье Акатьевой, которая из-за травмы пропускает нынешний сезон.
В Челябинске Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Евгений Семененко стал лучшим у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар.
В воскресенье в Челябинске пройдут показательные выступления.
Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований.
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