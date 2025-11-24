В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг России в память о Симоняне
Российский флаг приспустили у штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе в память об умершем 23 ноября на 100-м году жизни Никите Симоняне, сообщила пресс-служба РФС.
«Такой жест уважения — редкий случай, подчеркивающий, какое место Симонян занимал в истории европейского и мирового футбола», — отметили в РФС.
В 2000 году Симоняна наградили орденом ФИФА «За заслуги» — за вклад в развитие игры.
Во время игровой карьеры он четыре раза выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами. Со сборной СССР Симонян победил на Олимпиаде-1956.
В качестве тренера он дважды выиграл с «красно-белыми» чемпионат СССР (1962, 1969) и один раз привел к титулу ереванский «Арарат» (1973). С 1992 года входил в руководство РФС.
