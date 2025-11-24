Путин назвал Симоняна настоящей легендой российского и мирового футбола

Президент выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна, назвал его настоящей легендой футбола и кумиром миллионов болельщиков

Владимир Путин и Никита Симонян в 2019 году (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший футболист и тренер «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян был ярким, неординарным и безгранично преданным избранному делу человеком, говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Симонян умер в возрасте 99 лет 23 ноября.

Путин выразил соболезнования родным бывшего игрока, тренера и многолетнего вице-президента РФС, назвав его настоящей легендой отечественного и мирового футбола.

«За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром», — отметил президент.

Симонян — олимпийский чемпион 1956 года, со «Спартаком» он четыре раза становился чемпионом СССР как игрок и еще два раза — в качестве тренера.