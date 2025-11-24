Как Никита Симонян стал легендой мирового футбола. Фотогалерея

В возрасте 99 лет умер легенда футбола Никита Симонян. Главные факты из жизни великого форварда и тренера — в фотогалерее «РБК Спорт»

Никита Симонян (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Никита Павлович (Мкртич Погосович) Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. Но юношеские годы провел в Абхазии, куда переехала семья. Именно там друзья начали называть его Никита, под этим именем он и стал известен. Также впоследствии сменил отчество на привычное для русскоязычных Павлович, поскольку в Сухуми его отца все звали Павлом.

«Но на самом деле я Мкртич Погосович. Я как-то у отца спросил: «Ты более сложного имени не мог придумать?» А он отвечает: «А знаешь, что значит Мкртич? Креститель». Но отчество тогда не меняли, так что в паспорте я по-прежнему Погосович», — рассказывал Симонян в интервью «Советскому Спорту».

Фото: ТАСС

В Сухуми он пережил Великую Отечественную войну и начал футбольную карьеру. В детстве играл в матчах против других районов. Однако отец был против увлечения сына и хотел, чтобы тот стал юристом.

«Он был сапожником, промышлял на базаре у нас в Сухуми, — говорил Никита Симонян. — Как-то раз, уже когда я играл за «Спартак» и получил известность, военные, отдыхавшие в санатории, пришли на базар, и одному из них, полковнику, там сказали: «Ты знаешь, кто это? Отец Никиты Симоняна». Тот в ответ: «А ну качать его!» Отец пришел домой смущенный, и мама сказала, чтобы он передо мной извинился. Он ведь бил меня, хотел, чтобы я бросил футбол, хулиганскую игру, как он говорил».

Фото: ФК "Спартак"

После знакомства с футболистом сухумского «Динамо» Шотой Ломинадзе начал заниматься профессионально. Именно Ломинадзе был первым тренером Симоняна.

В 1944 году Симонян дебютировал за юношеское сухумское «Динамо. Через год прошли судьбоносные для него матчи — против московских «Крыльев Советов». Сухумский клуб одержал две победы, а Симонян стал автором всех голов.

После этого тренеры «Крыльев Советов» Владимир Горохов и Абрам Дангулов пригласили его в клуб. Но перешел в «Крылья» Симонян только в 1946-м, после окончания школы.

Фото: ФК "Спартак"

В Абхазии после успехов на футбольном поле к Симоняну начал проявлять интерес НКВД Грузии. Сначала «советовали» сменить фамилию на Симонишвили. А сразу после переезда в Москву организовали обыск в его доме и арестовали отца, чтобы заставить перейти в тбилисское «Динамо». Однако Симонян продолжил выступать за «Крыльях Советов». В 1948-м эту команду в итоге расформировали, после последнего места в первенстве СССР.

Симонян должен был перейти в московское «Торпедо», но вновь в его будущем большую роль сыграли Горохов и Дангулов. Они возглавили московский «Спартак», куда и пригласили его.

Фото: ФК "Спартак"

С приходом Симоняна началось возрождение «Спартака». В первом же сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР — 26 голов. А во втором установил рекорд по голам за сезон в чемпионате СССР — 34. Этот рекорд будет побит только в 1985 году Олегом Протасовым (35 голов).

Современники отмечали скорость Симоняна и универсализм. Со «Спартаком» он стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958). При этом до его прихода «Спартак» не побеждал в чемпионате страны с 1939 года. Симонян до сих пор является лучшим бомбардиром в истории Спартака» — 160 голов.

Награды Никиты Симоняна в музее «Спартака» (Фото: ФК "Спартак")

После первых успехов в составе «Спартака» сын Иосифа Сталина Василий предложил Симоняну перейти в ВВС, куда уже на тот момент переманил Всеволода Боброва и ряда звезд того времени. Сталин прислал за Симоняном спецрейс, но тот отказался от предложения. Симонян после отмечал, что не чувствовал страха, когда отказывал сыну вождя.

«Молодой был, многого не понимал, не представлял, какие могут быть последствия. Мы отдыхали… Пошли в кинотеатр. Вдруг прямо посреди сеанса зовут: «Симонян, на выход». Выхожу, у входа в зал стоит адъютант Сталина, с ним еще один человек. Говорят, мол, мы приехали за тобой, Василий Иосифович просит, чтобы ты перешел в его команду. Отвечаю, что никуда не перейду», — вспоминал Симонян.

Никита Симонян у своего стенда в музее «Спартака» (Фото: ФК "Спартак")

«Поехали, говорят, мы тут недалеко в другом санатории остановились. Стою на своем, что никуда не буду переходить. Наливают рюмку: «Давай выпьем». Выпили. Короче, напоили меня. Говорят: «Мы — два адъютанта. У нас на аэродроме стоит военно-транспортный самолет, ждет. Ты представь, что с нами будет, если мы вернемся и не выполним задание? Поехали. А там уже у Василия Иосифовича откажешься». Ну, я молодой, ветер в голове, выпил еще, море по колено. Ладно, говорю, поехали», — рассказывал он.

«Сталин при встрече сказал что-то своей свите, а потом бросил мне такую фразу: «Я поклялся прахом матери, что ты будешь в моей команде. А такие клятвы я нечасто даю», — вспоминал он. — А я, повторяю.: «Василий Иосифович, я хочу остаться в «Спартаке». Он мне в ответ: «Да? Ну, иди тогда». Я бросился бежать вниз, меня нагоняет адъютант, просит вернуться. Возвращаюсь. Сталин спрашивает: «Может, ты боишься препятствий со стороны Хрущева? Не волнуйся, я с ним все улажу». А Никита Сергеевич был тогда первым секретарем областного отделения партии. Говорю: Я в «Спартаке» состоялся как игрок благодаря тренерам, партнерам. Разрешите мне остаться».

Никита Симонян в качестве капитана выводит сборную СССР на первый для нее матч на чемпионатах мира (Фото: Evening Standard /Hulton Archive / Getty Images))

За карьеру в составе «красно-белых» Симонян ни разу не был удален с поля и получил одно предупреждение. Также он всего один раз начинал матч на скамейке и вышел на замену по ходу игры, а сам был заменен девять раз.

В 1954 году Симонян дебютировал в сборной СССР в матче со Швецией. И сразу же отметился дублем. В 1956-м отправился на Олимпиаду, но вышел на поле лишь в победном финале со сборной Югославии.

В те годы медали давали только футболистам, игравшим в финале. Симонян предложил свою медаль Эдуарду Стрельцову, который провел весь турнир, но пропустил финал из-за травмы. Но Стрельцов отказался.

Капитан сборной СССР Никита Симонян перед первым матчем команды на ЧМ (Фото: Evening Standard /Hulton Archive / Getty Images))

В 1958 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира, а капитаном команды был Никита Симонян. Именно он забил первый гол сборной на чемпионатах мира. Случилось это в матче с Англией. После чемпионата мира завершил карьеру в сборной, в составе которой забил 10 голов в 20 матчах.

Николай Старостин (на фото справа) и Никита Симонян (Фото: ФК "Спартак")

Вскоре Симонян завершил карьеру футболиста. А в 1960-м возглавил «Спартак». В первый год команда заняла седьмое место, а 1961-м — третье. А в 1962 и 1963 годах дважды привел «Спартак» к чемпионству.

Фото: ФК "Спартак"

В 1965-м покинул «Спартак» из-за ДТП, в котором футболист «Спартака» Юрий Севидов сбил насмерть на пешеходном переходе известного ученого Дмитрия Рябчикова. Помимо Симоняна, в отставку ушло все руководство «Спартака», которое обвинили в недостаточной воспитательной работе.

Фото: Немрут Багдасарян / ТАСС

К тому моменту Симонян, кроме двух чемпионских титулов, выиграл в качестве тренера два Кубка страны.

Фото: РФС

В конце июля 1967 году Симонян вернулся в «Спартак». В первый же год команда завоевала серебро, а в 1969-м — золото. Это был последний чемпионский титул для «Спартака» во главе с Симоняном. В 1971-м «Спартак» завоевал Кубок СССР, после чего Симонян ушел в отставку.

Никита Симонян, Валерий Лобановский и Юрий Морозов (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Симонян продолжил тренерскую карьеру в ереванском «Арарате», с которым совершил невозможное в первый же год. В 1973-м «Арарат» сенсационно выиграл чемпионат и Кубок страны.

В следующем году результаты клуба ухудшились, и Симонян перешел на работу в Управление футбола Спорткомитета СССР.

Никита Симонян и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В 1977-м Симонян возобновил тренерскую карьеру, возглавив сборную СССР.

Но после серии неудач покинул пост в 1979 году. Как тренер потом работал с одесским «Черноморцем» (1980-1981) и «Араратом» (1984-1985), но также не добился успеха и завершил тренерскую карьеру.

Никита Симонян и Пеле (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В 1986-1990 годы занимал пост начальника сборной СССР, с 1990-го — первого заместителем председателя Федерации футбола СССР, с сентября 1992 года — первого вице-президент РФС.

Никита Симонян и президент ФИФА Джанни Инфантино (Фото: Михаил Шапаев / ТАСС)

Трижды (в 2009—2010, в 2012 и 2015 годах) являлся исполняющим обязанности президента РФС.

Никита Симонян и Диего Марадона на жеребьевке ЧМ-2018 (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

1 декабря 2017 года принял участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года. Также участвовал в жеребьевке чемпионата Европы 2020.

Никита Симонян на жеребьевке Евро-2020 (Фото: УЕФА)

12 октября 2025 года Симоняну исполнилось 99 лет.

После 30 октября 2025-го, когда умер французский велогонщик Шарль Коста, Симонян стал старейшим в мире из живущих олимпийских чемпионов.