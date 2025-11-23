 Перейти к основному контенту
Умер бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян

Симоняну было 99 лет. Он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в 1956-м, забил первый гол в дебюте Советского Союза на чемпионате мира в 1958-м. Является лучшим бомбардиром московского «Спартака», был тренером команды
Никита Симонян
Никита Симонян (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Умер первый вице-президент РФС, бывший футболист и тренер московского «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», — сказал он.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. За два дня до этого президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1958 году сборная Советского Союза дебютировала на чемпионате мира, который проходил в Швеции, Симонян был капитаном команды. Именно он забил первый гол советской сборной, поразив ворота англичан. После окончания турнира нападающий завершил карьеру в сборной, проведя за нее в общей сложности 20 матчей и забив десять голов.

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Никите Симоняну
Спорт
Никита Симонян

В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Симонян является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» с 160 голами. В качестве тренера он дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973).

В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Никита Симонян Российский футбольный союз (РФС) олимпийский чемпион Футбол ФК Спартак Москва
