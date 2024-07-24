В МОК заявили о праве аннулировать решение о проведении Олимпиады в США

В МОК заявили о праве разорвать соглашение о проведении Олимпиады в США

Представитель МОК Джон Коутс заявил, что главенствующая роль WADA в борьбе с допингом должна полностью уважаться различными властями

Сессия МОК (Фото: Meng Dingbo / Global look press)

Если использование Всемирного антидопингового кодекса будет подрываться, то МОК будет иметь право разорвать контракт со страной, принимающей Олимпиаду. Об этом заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс на сессии организации.

«Главенствующая роль WADA в борьбе с допингом должна полностью уважаться различными властями. МОК изменил текст контракта на проведение Олимпийских игр, чтобы защитить целостность международной антидопинговой системы. Благодаря этому МОК имеет право разорвать контракт на проведение Олимпиады, если верховенство WADA в борьбе с допингом не будет полностью уважаться или если использование Всемирного антидопингового кодекса будет подрываться», — сказал он в контексте возможности отмены Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году и аннулирования заявки Солт-Лейк-Сити, который является фаворитом на проведение Игр в 2034 году.

В ответ на это Оргкомитет заявки Солт-Лейк-Сити полностью поддержал WADA. Президент оргкомитета Фрэйзер Баллок на сессии МОК заявил следующее: «Хотим, чтобы наши друзья чувствовали себя у нас желанными гостями и в безопасности. Поэтому поддерживаем усиление нашего контракта по организации Игр».

На прошлой неделе почетный президент WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что принятый в США «Акт Родченкова» не соответствует антидопинговому кодексу, и его применение может закончиться лишением Антидопингового агентства США (USADA) статуса соответствия.

«Акт Родченкова» был одобрен сенатом США в ноябре 2020 года и подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру, несмотря на нормы WADA. Так, им грозят тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере $250 тыс. для физлиц или $1 млн для юрлиц. Закон носит имя бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступал одним из главных информаторов WADA в деле о допинге в российском спорте.

Отношения USADA и WADA сейчас переживают кризис. Поводом для обострения стало появление в СМИ информации о допуске группы китайских спортсменов на Олимпиаду-2020, несмотря на обнаружение допинга. В апреле 2024 года The New York Times написала, что в допинг-пробах 23 китайских пловцов за семь месяцев до Игр в Токио было найдено одно и то же запрещенное вещество — триметазидин. Тем не менее всех их допустили до выступления на Олимпиаде.

Разгоревшийся после этого конфликт между WADA и USADA сопровождался взаимными публичными обвинениями в плохой работе, а исполнительного директора World Aquatics Брента Новицки вызвали для дачи показаний в рамках начатого в США федерального расследования.