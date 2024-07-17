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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В МОК пригрозили США запретом проводить олимпиады из-за «Акта Родченкова»

Член МОК Паунд: из-за «Акта Родченкова» у США могут отобрать Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Дело в том, что «Акт Родченкова», принятый сенатом США и подразумевающий преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру, является вмешательством в дела WADA, считает почетный президент WADA и член МОК Ричард Паунд
Ричард Паунд
Ричард Паунд (Фото: ZUMAPRESS.com / Global look press)

Принятый в США «Акт Родченкова» не соответствует антидопинговому кодексу, и его применение может закончиться лишением Антидопингового агентства США (USADA) статуса соответствия, заявил почетный президент WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд. А такое развитие событий будет означать запрет на проведение в стране Олимпийских игр, запланированных на 2028 и 2034 годы.

Паунд, слова которого приводит Reuters, высказал предположение, что одним из шагов, которые WADA может предпринять из-за этого документа, — поставить вопрос о проверке соответствия USADA.

«Я подозреваю, что если или когда по этому поводу пройдут слушания, они объявят Соединенные Штаты не соответствующими требованиям. Это означало бы, что они не смогут провести Олимпийские игры», — подчеркнул он.

«Акт Родченкова» был одобрен сенатом США в ноябре 2020 года и подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Так, им грозят тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере $250 тыс. для физлиц или $1 млн для юрлиц. Закон носит имя бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступал одним из главных информаторов WADA в деле о допинге в российском спорте.

Паунд высказал мнение, что МОК может отсрочить утверждение американского Солт-Лейк-Сити в качестве места проведения зимней Олимпиады 2034 года. Ожидается, что город будет официально утвержден как столица Игр-2034 на Конгрессе МОК на следующей неделе.

А в 2028 году в Лос-Анджелесе должны пройти летние Олимпийские игры.

Отношения USADA и WADA сейчас переживают кризис. Поводом для обострения стало появление в СМИ информации о допуске группы китайских спортсменов на Олимпиаду-2020, несмотря на обнаружение допинга. В апреле 2024 года The New York Times написала, что в допинг-пробах 23 китайских пловцов за семь месяцев до Игр в Токио было найдено одно и то же запрещенное вещество — триметазидин. Тем не менее всех их допустили до выступления на Олимпиаде.

Разгоревшийся после этого конфликт между WADA и USADA сопровождался взаимными публичными обвинениями в плохой работе, а исполнительного директора World Aquatics Брента Новицки вызвали для дачи показаний в рамках начатого в США федерального расследования.

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Григорий Родченков США Олимпийские игры допинг WADA Лос-Анджелес Паунд МОК Международный олимпийский комитет (МОК)
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