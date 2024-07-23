 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Россиянина обвинили в попытке «разжечь вражду» на Олимпиаде в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Мужчину 1984 года рождения задержали сотрудники контрразведки. Его подозревают в подготовке «операций по дестабилизации» на Олимпиаде. В МВД Франции сообщили, что до Игр не допустили тысячу человек, подозреваемых в шпионаже
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Французская прокуратура заподозрила россиянина в «организации мероприятий, которые могут привести к дестабилизации» во время Олимпийских игр в Париже, сообщает AFP со ссылкой на ведомство.

Прокуроры начали расследование по факту «сотрудничества с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции». За это грозит до 30 лет тюремного заключения.

По данным Le Parisien, в воскресенье, 21 июля, мужчину 1984 года рождения задержали сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведка). В его парижской квартире прошли обыски, силовики нашли там «элементы, позволяющие предположить, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации» на предстоящих Играх. По словам источника издания, это «масштабный проект», который мог бы иметь серьезные последствия, но о том, что мужчина готовил какое-либо нападение, речи не идет.

Сейчас 40-летний россиянин находится в следственном изоляторе.

В Кремле оценили отказ аккредитовать российских репортеров на Олимпиаду
Спорт
Фото:Ryan Pierse / Getty Images

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около тысячи человек, подозреваемых в возможном вмешательстве в интересах иностранного государств. Правоохранительные органы проверили 1 млн волонтеров, работников и других лиц, привлеченных к Играм, а также тех, кто подавал заявки на пропуска для въезда в наиболее контролируемую зону безопасности в Париже вдоль берегов Сены.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них не аккредитовали нескольких российских журналистов из-за риска шпионажа и кибератак, что в Кремле назвали ущемлением права СМИ.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олимпиада-2024 Олимпийские игры Париж прокуратура
Материалы по теме
Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады
Спорт
Российские судьи по спортивной борьбе отказались участвовать в Олимпиаде
Спорт
Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на Олимпиаде в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 18:20
Россиянина обвинили в попытке «разжечь вражду» на Олимпиаде в Париже Общество, 23:03
Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья и добрался до отеля Общество, 22:54
На Украине телеведущего задержали за призывы сопротивляться мобилизации Политика, 22:29
Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады Спорт, 22:24
Bloomberg узнал о двух вариантах заморозки активов России в ЕС из-за США Политика, 22:10
Владислав Бакальчук заявил об отстранении от управления Wildberries Технологии и медиа, 22:10
Нетаньяху встретится с Трампом, Байденом и Харрис во время визита в США Политика, 22:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Владислав Бакальчук — РБК: «Я идеализировал супругу» Бизнес, 22:01
Бакальчук заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно» Бизнес, 21:51
Комитет Думы поддержал запрет рекламы на сайтах нежелательных организаций Политика, 21:48
Участник нападения на инкассаторов в 2017 году получил 16 лет колонии Общество, 21:45
Минэнерго взяло под контроль обновление энергосистемы на юге России Общество, 21:32
Байден впервые появился на публике после снятия с выборов. Видео Политика, 21:20
В Сумской области сообщили о масштабном пожаре на объекте инфраструктуры Политика, 21:17