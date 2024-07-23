Россиянина обвинили в попытке «разжечь вражду» на Олимпиаде в Париже

Мужчину 1984 года рождения задержали сотрудники контрразведки. Его подозревают в подготовке «операций по дестабилизации» на Олимпиаде. В МВД Франции сообщили, что до Игр не допустили тысячу человек, подозреваемых в шпионаже

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Французская прокуратура заподозрила россиянина в «организации мероприятий, которые могут привести к дестабилизации» во время Олимпийских игр в Париже, сообщает AFP со ссылкой на ведомство.

Прокуроры начали расследование по факту «сотрудничества с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции». За это грозит до 30 лет тюремного заключения.

По данным Le Parisien, в воскресенье, 21 июля, мужчину 1984 года рождения задержали сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведка). В его парижской квартире прошли обыски, силовики нашли там «элементы, позволяющие предположить, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации» на предстоящих Играх. По словам источника издания, это «масштабный проект», который мог бы иметь серьезные последствия, но о том, что мужчина готовил какое-либо нападение, речи не идет.

Сейчас 40-летний россиянин находится в следственном изоляторе.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около тысячи человек, подозреваемых в возможном вмешательстве в интересах иностранного государств. Правоохранительные органы проверили 1 млн волонтеров, работников и других лиц, привлеченных к Играм, а также тех, кто подавал заявки на пропуска для въезда в наиболее контролируемую зону безопасности в Париже вдоль берегов Сены.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них не аккредитовали нескольких российских журналистов из-за риска шпионажа и кибератак, что в Кремле назвали ущемлением права СМИ.