Фетисов отказался назвать исключение «Витязя» из КХЛ потерей для хоккея

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что подмосковный клуб был никому не нужен

Вячеслав Фетисов (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что снятие подмосковного «Витязя» с чемпионата КХЛ нельзя назвать потерей для лиги. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить. Ну, будем, наверное, сожалеть, особенно те, кто переживал за «Витязь», но жизнь продолжается», — сказал Фетисов.

КХЛ 24 июня объявила, что «Витязь» не примет участия в сезоне 2025/26 из-за финансовых проблем.

В прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Витязь» занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

«Витязь» выступал в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.