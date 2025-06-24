Фетисов отказался назвать исключение «Витязя» из КХЛ потерей для хоккея
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что снятие подмосковного «Витязя» с чемпионата КХЛ нельзя назвать потерей для лиги. Об этом он заявил «Матч ТВ».
«Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить. Ну, будем, наверное, сожалеть, особенно те, кто переживал за «Витязь», но жизнь продолжается», — сказал Фетисов.
КХЛ 24 июня объявила, что «Витязь» не примет участия в сезоне 2025/26 из-за финансовых проблем.
В прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Витязь» занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.
«Витязь» выступал в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.
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