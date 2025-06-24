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Спорт ,  
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«Витязь» ушел. Какие клубы покинули КХЛ из-за финансовых проблем

Восьмой клуб снялся с КХЛ из-за финансовых проблем
Подмосковный «Витязь» снялся с чемпионата КХЛ из-за недостатка финансирования. «РБК Спорт» вспомнил клубы КХЛ, которые прекратили свое существование или покинули лигу из-за банкротства и финансовых проблем
Игроки ХК &laquo;Витязь&raquo; Данила Моисеев (слева), Пекка Йормакка (третий слева), Игорь Головков (второй справа), Вилле Лаюнен (справа) радуются забитому голу
Игроки ХК «Витязь» Данила Моисеев (слева), Пекка Йормакка (третий слева), Игорь Головков (второй справа), Вилле Лаюнен (справа) радуются забитому голу (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Подмосковный «Витязь» не примет участие в сезоне 2025/26, сообщила пресс-служба КХЛ.

«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба «Лада» из Восточной в Западную конференцию», — говорится в сообщении.

Источник ТАСС в начале июня сообщал, что «финансирование клуба прекращается». «Спорт-Экспресс» ранее, 3 июня, сообщал, что «Витязь» может лишиться финансирования «Газпрома» и покинуть КХЛ. Генеральным спонсором команды является компания «Газпром трансгаз Москва».

«Витязь» выступал в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде (последний раз — в сезоне 2022/23). В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Витязь» стал десятым в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

КХЛ неоднократно сталкивалась с экономическими трудностями клубов. «РБК Спорт» вспомнил команды КХЛ, которые прекратили свое существование или покинули лигу из-за банкротства и финансовых проблем.

«Атлант»

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Хоккейный «Атлант» возник в 2005 году в результате переезда клуба «Химик» из Воскресенска в Мытищи. В сезоне 2010/11 клуб впервые в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв в полуфинале ярославский «Локомотив» (4:2 в серии). В финале команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» и стала серебряным призером КХЛ.

Однако подмосковный клуб не выдержал финансовых проблем из-за отказа спонсора от финансирования. В начале декабря 2014 года даже появлялась информация, что мытищинский клуб может объявить о банкротстве и не завершить регулярный чемпионат. «Атлант» продал значительную часть ведущих игроков, чтобы получить средства на зарплаты оставшихся хоккеистов и обеспечения команды. Команда с трудом доиграла сезон 2014/15 и прекратила участие в лиге.

«Лев» Попрад

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Хоккейный клуб «Лев» Попрад из Словакии выступал в КХЛ в сезоне 2011/12. Однако уже по окончании сезона клуб был расформирован.

В сентябре 2012 года районный суд словацкого Прешова объявил клуб банкротом. Издание Korzar сообщало, что долги клуба составляли почти €2 млн при уставном капитале €140 тыс. При этом десять хоккеистов и два тренера «Лева» на тот момент еще не получили причитающиеся им по контракту деньги.

Франшиза перешла к новому владельцу и была переведена в Прагу, где с 2012 по 2014 год играла команда «Лев» Прага.

«Спартак» Москва

Московский «Спартак» дважды был на грани низкого финансирования. Впервые это случилось в 2006 году. Тогда клуб не смог найти инвестора и был расформирован на год. Однако в сезоне 2007/08 «Спартак» в КХЛ вернулся.

В декабре 2013 года Центробанк отозвал лицензию у Инвестбанка — генерального спонсора московского клуба. 4 марта Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, и клуб фактически остался без финансирования. Третьего апреля 2014 года основная команда «Спартака» была распущена. Уже через год, в сезоне 2015/16, московский клуб вернулся в КХЛ.

«Химик» Воскресенск

«Химик» является серебряным призером чемпионата СССР 1988/89 годов, бронзовым призер чемпионата СССР (1964/65, 1969/70, 1983/84, 1989/90), финалистом Кубка СССР (1972). Клуб также становился победителем Высшей лиги чемпионата России (2007/08).

Единственный сезон в КХЛ команда провела в 2008/09, заняв последнее место в регулярном чемпионате. Однако перед сезоном 2009/10 клуб был исключен из числа участников чемпионата: воскресенцы не сумели представить финансовые гарантии. В итоге «Химик» перешел в ВХЛ.

ХК МВД

Хоккейный клуб МВД существовал с 2004 по 2010 год. Команда базировалась в Твери, Подольске и Балашихе. В 2010 году клуб не вошел в состав участников сезона 2010/11 КХЛ из-за отсутствия документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды.

С сезона 2010/11 МВД объединился с «Динамо» и выступал под названием Объединенный хоккейный клуб «Динамо».

«Югра» и «Лада»

Тольяттинская «Лада» с 2010 по 2014 год выступала в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В сезонах 2008/09, 2009/10 и начиная с сезона 2014/15 тольяттинцы играли в КХЛ. В 1994 и 1996 годах «Лада» под руководством Геннадия Цыгурова становилась победителем Международной хоккейной лиги (МХЛ) и чемпионом России.

В мае 2010 года совет директоров КХЛ не допустил «Ладу» из-за непредставления в установленные сроки документов об обеспечении финансирования команды. Также одной из причин исключения было несоответствие вместимости домашней арены требованиям регламента.

«Лада» долгое время выступала во Дворце спорта «Волгарь», вместимость которого — 2908 мест. По регламенту КХЛ, в лигу не допускались команды с аренами, вмещающими менее 5,5 тыс. зрителей.

С 2008 года в Тольятти начали строительство ледового дворца «Лада Арена», вместимость которой — 6,1 тыс. мест. Открытие арены состоялось в августе 2013 года.

С сезона 2014/15 тольяттинский клуб снова выступал в КХЛ.

В марте 2018 года совет директоров КХЛ снова исключил из состава лиги тольяттинскую «Ладу», а также ханты-мансийскую «Югру». Это решение было обусловлено низкими спортивными результатами и высокой долей государственного бюджетного финансирования — 70% («Лада») и 82% («Югра»).

«Югра» из Ханты-Мансийска была основана 1 октября 2006 года. В 2008–2010 годах команда выступала в ВХЛ, с 2010-го — в КХЛ. В 2011 и 2012 годах ханты-мансийский клуб выходил в плей-офф, где оба раза вылетал в первом раунде Кубка Гагарина.

«Югра» продолжает выступать в ВХЛ. «Лада», которая с 2018 года выступала в ВХЛ, в ноябре 2022 года подала заявку в КХЛ и уже с сезона 2023/24 тольяттинская команда начала выступать в лиге.

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Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ХК Витязь
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