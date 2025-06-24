«Витязь» ушел. Какие клубы покинули КХЛ из-за финансовых проблем

Подмосковный «Витязь» снялся с чемпионата КХЛ из-за недостатка финансирования. «РБК Спорт» вспомнил клубы КХЛ, которые прекратили свое существование или покинули лигу из-за банкротства и финансовых проблем

Игроки ХК «Витязь» Данила Моисеев (слева), Пекка Йормакка (третий слева), Игорь Головков (второй справа), Вилле Лаюнен (справа) радуются забитому голу (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Подмосковный «Витязь» не примет участие в сезоне 2025/26, сообщила пресс-служба КХЛ.

«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба «Лада» из Восточной в Западную конференцию», — говорится в сообщении.

Источник ТАСС в начале июня сообщал, что «финансирование клуба прекращается». «Спорт-Экспресс» ранее, 3 июня, сообщал, что «Витязь» может лишиться финансирования «Газпрома» и покинуть КХЛ. Генеральным спонсором команды является компания «Газпром трансгаз Москва».

«Витязь» выступал в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде (последний раз — в сезоне 2022/23). В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Витязь» стал десятым в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

КХЛ неоднократно сталкивалась с экономическими трудностями клубов. «РБК Спорт» вспомнил команды КХЛ, которые прекратили свое существование или покинули лигу из-за банкротства и финансовых проблем.

«Атлант»

Фото: ТАСС

Хоккейный «Атлант» возник в 2005 году в результате переезда клуба «Химик» из Воскресенска в Мытищи. В сезоне 2010/11 клуб впервые в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв в полуфинале ярославский «Локомотив» (4:2 в серии). В финале команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» и стала серебряным призером КХЛ.

Однако подмосковный клуб не выдержал финансовых проблем из-за отказа спонсора от финансирования. В начале декабря 2014 года даже появлялась информация, что мытищинский клуб может объявить о банкротстве и не завершить регулярный чемпионат. «Атлант» продал значительную часть ведущих игроков, чтобы получить средства на зарплаты оставшихся хоккеистов и обеспечения команды. Команда с трудом доиграла сезон 2014/15 и прекратила участие в лиге.

«Лев» Попрад

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Хоккейный клуб «Лев» Попрад из Словакии выступал в КХЛ в сезоне 2011/12. Однако уже по окончании сезона клуб был расформирован.

В сентябре 2012 года районный суд словацкого Прешова объявил клуб банкротом. Издание Korzar сообщало, что долги клуба составляли почти €2 млн при уставном капитале €140 тыс. При этом десять хоккеистов и два тренера «Лева» на тот момент еще не получили причитающиеся им по контракту деньги.

Франшиза перешла к новому владельцу и была переведена в Прагу, где с 2012 по 2014 год играла команда «Лев» Прага.

«Спартак» Москва

Московский «Спартак» дважды был на грани низкого финансирования. Впервые это случилось в 2006 году. Тогда клуб не смог найти инвестора и был расформирован на год. Однако в сезоне 2007/08 «Спартак» в КХЛ вернулся.

В декабре 2013 года Центробанк отозвал лицензию у Инвестбанка — генерального спонсора московского клуба. 4 марта Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, и клуб фактически остался без финансирования. Третьего апреля 2014 года основная команда «Спартака» была распущена. Уже через год, в сезоне 2015/16, московский клуб вернулся в КХЛ.

«Химик» Воскресенск

«Химик» является серебряным призером чемпионата СССР 1988/89 годов, бронзовым призер чемпионата СССР (1964/65, 1969/70, 1983/84, 1989/90), финалистом Кубка СССР (1972). Клуб также становился победителем Высшей лиги чемпионата России (2007/08).

Единственный сезон в КХЛ команда провела в 2008/09, заняв последнее место в регулярном чемпионате. Однако перед сезоном 2009/10 клуб был исключен из числа участников чемпионата: воскресенцы не сумели представить финансовые гарантии. В итоге «Химик» перешел в ВХЛ.

ХК МВД

Хоккейный клуб МВД существовал с 2004 по 2010 год. Команда базировалась в Твери, Подольске и Балашихе. В 2010 году клуб не вошел в состав участников сезона 2010/11 КХЛ из-за отсутствия документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды.

С сезона 2010/11 МВД объединился с «Динамо» и выступал под названием Объединенный хоккейный клуб «Динамо».

«Югра» и «Лада»

Тольяттинская «Лада» с 2010 по 2014 год выступала в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В сезонах 2008/09, 2009/10 и начиная с сезона 2014/15 тольяттинцы играли в КХЛ. В 1994 и 1996 годах «Лада» под руководством Геннадия Цыгурова становилась победителем Международной хоккейной лиги (МХЛ) и чемпионом России.

В мае 2010 года совет директоров КХЛ не допустил «Ладу» из-за непредставления в установленные сроки документов об обеспечении финансирования команды. Также одной из причин исключения было несоответствие вместимости домашней арены требованиям регламента.

«Лада» долгое время выступала во Дворце спорта «Волгарь», вместимость которого — 2908 мест. По регламенту КХЛ, в лигу не допускались команды с аренами, вмещающими менее 5,5 тыс. зрителей. С 2008 года в Тольятти начали строительство ледового дворца «Лада Арена», вместимость которой — 6,1 тыс. мест. Открытие арены состоялось в августе 2013 года.

С сезона 2014/15 тольяттинский клуб снова выступал в КХЛ.

В марте 2018 года совет директоров КХЛ снова исключил из состава лиги тольяттинскую «Ладу», а также ханты-мансийскую «Югру». Это решение было обусловлено низкими спортивными результатами и высокой долей государственного бюджетного финансирования — 70% («Лада») и 82% («Югра»).

«Югра» из Ханты-Мансийска была основана 1 октября 2006 года. В 2008–2010 годах команда выступала в ВХЛ, с 2010-го — в КХЛ. В 2011 и 2012 годах ханты-мансийский клуб выходил в плей-офф, где оба раза вылетал в первом раунде Кубка Гагарина.

«Югра» продолжает выступать в ВХЛ. «Лада», которая с 2018 года выступала в ВХЛ, в ноябре 2022 года подала заявку в КХЛ и уже с сезона 2023/24 тольяттинская команда начала выступать в лиге.