Чемпионка ОИ возмутилась переходам фигуристов из России в другие сборные

Канадская фигуристка Меган Дюамель считает, что ISU должен препятствовать смене спортивного гражданства российских спортсменов, если они продолжают тренироваться у себя на родине

Софья Самоделкина (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Международный союз конькобежцев (ISU) должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие сборные, считает олимпийская чемпионка Пхёнчхана в командном турнире фигуристов канадка Меган Дюамель. Об этом она написала в соцсети Х.

«Я думаю, что ISU должен попытаться препятствовать переходам любых россиян, если они не тренируются в другой стране. В противном случае они по-прежнему поддерживают спонсируемую государством программу в России», — написала Дюамель.

Накануне Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой — в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана.

Самоделкина тренирует в академии Евгения Плющенко, Гейниш и Чигирев — в группе Нины Мозер.

Дюамель ранее несколько раз публично критически высказывалась в адрес российских фигуристов и тренеров, а также призвала бойкотировать Игры в случае допуска туда России.