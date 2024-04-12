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Чемпионка ОИ нашла злой умысел в том, что Валиева принимала 56 препаратов

Дюамель о деле Валиевой: никто не принимает более 50 препаратов без злого умысла
Канадская фигуристка Меган Дюамель отметила, что за свою карьеру не принимала даже антибиотиков, а тот факт, что Валиевой давали более 50 различных медицинских препаратов, пищевых и диетических добавок, вызывает серьезные вопросы
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Тот факт, что Камила Валиева в подростковом возрасте принимала более 50 различных медицинских препаратов и добавок, вызывает серьезные вопросы, заявила Reuters олимпийская чемпионка Пхёнчхана в командном турнире фигуристов канадка Меган Дюамель.

«За свою профессиональную карьеру я ни разу не принимала антибиотики и сомневалась в приеме витаминов, — сказала 38-летняя Дюамель. — Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок самостоятельно или без злого умысла. Спортсмены, которых я знаю, подвергали сомнению все и принимали, возможно, Advil (ибупрофен) и несколько витаминов, и все».

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Камила Валиева

По словам Дюамель, когда на допинг-контроле ей приходилось заполнять список того, что она принимала в течение определенного количества дней, то там всегда были только железо, магний и кальций. «В списках, которые приходили от китайских и российских фигуристов, иногда нужно было заполнять лицевую и оборотную часть листа», — отметила фигуристка, не уточнив, откуда ей это известно.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе фигуристки был найден запрещенный триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».

Позднее из документов CAS стало известно, что Валиева в период с января 2020 года по декабрь 2021-го, когда ей было 13–15 лет, принимала 56 различных медицинских препаратов, пищевых и диетических добавок, которые не входят в список запрещенных. Yle сообщал, что, в частности, это были L-карнитин, гипоксен и неназванное вещество с анаболическим эффектом.

Дюамель ранее несколько раз публично критически высказывалась в адрес российских фигуристов и тренеров, а также призвала бойкотировать Игры в случае допуска туда России.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание допинг Камила Валиева Меган Дюамель
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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