Софья Самоделкина и еще три фигуриста сменили российское гражданство

Самоделкина и еще три фигуриста сменили российское гражданство

Также ФФККР одобрила переход выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана

Софья Самоделкина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила 17-летней вице-чемпионке России среди юниоров Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Также ФФККР одобрила переход выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана.

Самоделкина — победительница и призер этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.

Морозова на данный момент тренируется в дуэте с американцем Джеффри Ченом после распада пары с россиянином Игорем Еременко. Год назад Морозова и Еременко покинули Россию. Спортсменка имеет российское, американское и французское гражданство.

Морозова является дочерью бывших танцоров на льду россиянина Николая Морозова и француженки Кэролайн Дуарен. Морозов — известный тренер и хореограф. В частности, он поставил программу Алексею Ягудину, с которой фигурист победил на Олимпиаде.

Гейниш и Чигирев являются призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами мемориала Панина-Коломенкина. Спортсмены тренируются в группе Нины Мозер.