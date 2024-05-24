 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Милан» уволил тренера, с которым впервые за 11 лет стал чемпионом

«Милан» уволил тренера Стефано Пиоли, с которым впервые за 11 лет стал чемпионом
Стефано Пиоли возглавлял команду последние пять лет, в сезоне 2021/22 привел «Милан» к чемпионству
Стефано Пиоли
Стефано Пиоли (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Стефано Пиоли покинул пост главного тренера «Милана». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Пиоли 58 лет, он возглавлял команду с 2019 года.

В сезоне 2021/22 Пиоли привел «Милан» к победе в чемпионате Италии (впервые за 11 лет) и был признан лучшим тренером сезона в Серии А.

«Милан» решил не назначать Лопетеги тренером после протеста фанатов
Спорт
Хулен Лопетеги

В нынешнем сезоне «Милан» занял второе место в чемпионате страны, уступив «Интеру».

«Милан» выражает сердечную благодарность Пиоли и всему его персоналу за то, что они возглавляли первую команду на протяжении последних пяти лет, завоевали незабываемый титул чемпиона и восстановили стабильное присутствие «Милана» в ведущих европейских соревнованиях. Профессионализм и человечность Стефано внесли значительный вклад в рост команды, воплощая основные ценности клуба с первого дня», — говорится в сообщении клуба.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Милан
Материалы по теме
«Интер» победил «Милан» и досрочно стал чемпионом Италии
Спорт
«Интер» сменил владельца из-за долгов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Железный дровосек или «токсик»: как руководителю выражать свои эмоции Pro, 12:25
Ракетную опасность объявили во всех районах Белгородской области Политика, 12:21
Два теплохода столкнулись на Неве, один врезался в опору моста Общество, 12:08
Почему британские железные дороги снова национализируют Pro, 12:04
ПСБ на ЦИПРе обсудил финансовые механизмы поддержки IТ-отрасли Пресс-релиз, 11:58
Орбан заявил о разработке в НАТО вариантов участия в конфликте на Украине Политика, 11:56
Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию Спорт, 11:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трейдеры потеряли $390 млн за сутки из-за волатильности криптовалют Крипто, 11:54
В Белгородской области сбили дрон Общество, 11:52
Центр Москвы обогнал остальные округа по росту цен на новостройки за год Недвижимость, 11:49
«Украинская железная дорога» сообщила о повреждении путей под Харьковом Политика, 11:49
Акции ВТБ подскочили после новости о возможных дивидендах за 2024 год Инвестиции, 11:47
«Литрес» назвал самые популярные книги о вине у россиян Вино, 11:46
Экс-игрок ЦСКА станет президентом худшего клуба НБА Спорт, 11:45