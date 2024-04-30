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«Милан» решил не назначать Лопетеги тренером после протеста фанатов

La Gazzetta dello Sport: «Милан» отказался от Лопетеги после протеста фанатов
Болельщики «Милана» выступили против возможного назначения экс-тренера «Реала» и сборной Испании, петиция об этом набрала 10 тыс. подписей за 48 часов
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги (Фото: David Rogers / Getty Images)

«Милан» отказался от планов назначить испанца Хулена Лопетеги новым главным тренером клуба после протестов со стороны болельщиков. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что пост главного тренера «Милана» в конце сезона должен покинуть Стефано Пиоли. Руководство клуба уже приступило к поискам нового наставника, Лопетеги являлся фаворитом на этот пост, его кандидатуру одобрил владелец «Милана» Джерри Кардинале.

Но против назначения 57-летнего испанца выступили болельщики «Милана». Петиция о неназначении Лопетеги собрала 10 тыс. подписей за 48 часов, популярность в Сети получил хештег Nopetegui.

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В итоге в «Милане» решили отказаться от назначения испанца.

Последним место работы Лопетеги был английский «Вулверхэмптон», который он покинул в августе 2023 года. Ранее он тренировал «Райо Вальекано», «Порту», сборную Испании, мадридский «Реал» и «Севилью».

В нынешнем сезоне «Милан» (70 очков) идет на втором месте в турнирной таблице Серии A, чемпионом досрочно стал «Интер».

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