В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча
В Каподимонте (коммуна в Италии) 40-летний болельщик «Наполи» был госпитализирован после того, как его жена нанесла ему удар ножом во время просмотра по телевизору матча с «Аталантой». Об этом пишут L'Unione Sarda и La Gazzetta dello Sport.
По их данным, конфликт в семье возник после того, как мужчина разразился ругательствами из-за судейского решения об отмене пенальти в ворота «Аталанты». Его 35-летняя жена решила, что оскорбления направлены в ее адрес, и вступила в словесную перепалку.
Женщина сказала супругу: «Уходи, или я тебя зарежу». После этого она бросила в него ножницы, промахнулась, взяла кухонный нож и со второй попытки нанесла удар мужчине в бок.
Пока истекающий кровью мужчина пытался вызвать скорую, жена продолжила нападение, бросая в него другие ножи. Один из них застрял в стене гостиной. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали женщину.
Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него множественные травмы, однако его жизни ничего не угрожает.
Матч «Аталанта» — «Наполи» состоялся 22 февраля и завершился со счетом 2:1.
