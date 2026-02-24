 Перейти к основному контенту
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча

Фаната «Наполи» ударила ножом жена во время матча с «Аталантой» — женщина приняла на свой счет его ругательства в адрес арбитра, отменившего пенальти. Мужчина госпитализирован
Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images
Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images

В Каподимонте (коммуна в Италии) 40-летний болельщик «Наполи» был госпитализирован после того, как его жена нанесла ему удар ножом во время просмотра по телевизору матча с «Аталантой». Об этом пишут L'Unione Sarda и La Gazzetta dello Sport.

По их данным, конфликт в семье возник после того, как мужчина разразился ругательствами из-за судейского решения об отмене пенальти в ворота «Аталанты». Его 35-летняя жена решила, что оскорбления направлены в ее адрес, и вступила в словесную перепалку.

Женщина сказала супругу: «Уходи, или я тебя зарежу». После этого она бросила в него ножницы, промахнулась, взяла кухонный нож и со второй попытки нанесла удар мужчине в бок.

Пока истекающий кровью мужчина пытался вызвать скорую, жена продолжила нападение, бросая в него другие ножи. Один из них застрял в стене гостиной. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали женщину.

Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него множественные травмы, однако его жизни ничего не угрожает.

Матч «Аталанта» — «Наполи» состоялся 22 февраля и завершился со счетом 2:1.

