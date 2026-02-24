 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Спорт⁠,
0

Дело против футболиста ПСЖ об изнасиловании передали в суд

Le Parisien пишет, что судебный следователь во Франции принял решение направить в суд дело футболиста «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими, обвиняемого в изнасиловании женщины
Ашраф Хакими
Ашраф Хакими (Фото: Pau Barrena / Getty Images)

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании женщины в 2023 году, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. 24-летняя девушка заявила в полицию, что познакомилась с футболистом в соцсетях, а затем приехала к нему домой, где Хакими, игнорируя ее отказ, совершил насильственные действия. После случившегося она покинула дом спортсмена и обратилась в правоохранительные органы.

В марте 2023 года Хакими был задержан и помещен под судебный контроль. На допросе он категорически отверг все обвинения, допуская лишь «взаимные объятия и обмен поцелуями по обоюдному согласию». Адвокаты футболиста называли дело частью схемы с целью вымогательства.

Прокуратура Нантера запросила судебный процесс еще 1 августа 2025 года, указав, что показания потерпевшей подтверждаются сообщениями, которые она отправляла подруге практически в реальном времени.

Сам 27-летний марокканец в соцсети X заявил, что спокойно ждет разбирательства. «Сегодня обвинения в изнасиловании является достаточным обвинением, чтобы начать судебный процесс, даже если я его отрицаю, и все доказательства показывают, что обвинение ложно. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и по отношению к настоящим жертвам. Я спокойно жду этого суда, который позволит правде выйти наружу», — написал Хакими.

Его адвокат Фанни Колен раскритиковала решение следствия: «Обвинение основано на единственном слове женщины, которая препятствовала всем расследованиям, отказалась от медицинских осмотров и исследований ДНК, а также от предоставления мобильного телефона. Два психологических обследования выявили отсутствие ясности в отношении фактов и каких-либо посттравматических симптомов». Она также заявила, что девушка пыталась скрыть переписку с подругой, где они планировали «раздеть» футболиста.

Хакими перешел в ПСЖ из «Интера» в 2021 году за €67 млн. Он является одним из лучших фланговых защитников мира. В составе парижского клуба он стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции, трехкратным — Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ПСЖ изнасилование Ашраф Хакими
