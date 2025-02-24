Канада ввела санкции против Елены Вяльбе

Трехкратная олимпийская чемпионка и глава ФЛГР ранее неоднократно публично поддерживала действия Владимира Путина и выступала против участия спортсменов в турнирах без российского флага

Елена Вяльбе (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе включена в санкционный список Канады, сообщается на сайте канадского правительства.

Ранее Вяльбе в 2024 году говорила, что готова «пойти в партизаны» за Владимира Путина, называла предателем Елену Исинбаеву и выступала против участия лыжников в международных турнирах в нейтральном статусе.

Также глава ФЛГР заявляла, что «если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили». Но позднее она признавалась, что жалеет о своих словах.

Вяльбе выиграла золото в эстафетах на Играх в Альбервилле, Лиллехаммере и Нагано, на ее счету также четыре бронзы Олимпиад и 14 побед на чемпионатах мира.

Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

В санкционном списке Канады есть и другие титулованные отечественные спортсмены, в том числе Владислав Третьяк, Алина Кабаева и Никита Нагорный.