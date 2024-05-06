Вяльбе сообщила о готовности пойти за Путина в партизаны

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Путина «настоящим мужиком» и «очень дальновидным»

Владимир Путин и Елена Вяльбе (Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Никольский)

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила в интервью «РИА Новости», что готова пойти в партизаны за президента России Владимира Путина.

«Помимо того что я привыкла служить своей родине, за Владимира Владимировича готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно. Он этого заслуживает», — отметила она.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Путина «настоящим мужиком» и «очень дальновидным».

«Первое, что приходит на ум, — это настоящий мужик. Он на 100% находится на своем месте. Очень дальновидный», — сказала Вяльбе, приведя в пример речь Путина на Мюнхенской конференции 2007 года в качестве доказательства его дальновидности.

«Думаю, что Путин, общаясь с западными коллегами, знал: ему руку пожимают, а за спиной финку наточили, — добавил она. — Он предан своей стране, любит Россию и народ. Восхищена этим человеком».