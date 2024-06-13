Канада исправила год рождения Третьяка в санкционном списке

Ранее в санкционном списке глава Федерации хоккея России и депутат Госдумы был на десять лет моложе, в новом списке ему указали верный год рождения — 1952-й

Владислав Третьяк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Правительство Канады в объявленном в четверг новом санкционном списке указало президента Федерации хоккея России и депутата Госдумы Владислава Третьяка с правильным 1952-м годом рождения, ранее у него в списке был 1962-й.

Третьяк является депутатом с 2003 года.

После начала спецоперации на Украине Третьяк попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии и других стран.

В 2023-м, через год после начала спецоперации на Украине, Третьяк был включен в канадский санкционный список как «соратник режима». Тогда у него был указан 1962 год рождения.

Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, президент ФХР с 2006 года.

В 1989-м Третьяка первым из европейских хоккеистов ввели в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м он в числе первых был включен в Зал славы IIHF.