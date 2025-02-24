Даниил Медведев назвал «жестью» свое состояние после отравления в Дохе

Медведев 20 февраля снялся с четвертьфинала в Дохе из-за отравления. Он признался, что у него была лихорадка и он хотел ехать в больницу, но на следующий день стало легче. На этой неделе Медведев сыграет в турнире в Дубае

Даниил Медведев (Фото: imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил BB Tennis, что обычно не жалуется на свое самочувствие, но в день четвертьфинала турнира в Дохе, который он не смог доиграть, ему хотелось поехать в больницу.

Медведев 20 февраля снялся с матча против канадца Феликса Оже-Альяссима после первого проигранного сета и позднее объяснил, что у него было пищевое отравление. Турнир выиграл Андрей Рублев, которого мог ждать матч с Медведевым в полуфинале.

«Перед матчем с Феликсом мы разминались с тренером по фитнесу <...>, я там кидал какие-нибудь четыре мяча ему и просто садился на стул, не мог отдышаться, вообще какая-то жесть была. И после матча с Феликсом я лежал и мне казалось, что у меня лихорадка, что надо в больницу», — сказал Медведев.

По его словам, уже на следующий день ему стало «чуть-чуть лучше» и он будет играть на следующем турнире в Дубае.

Первым соперником Медведева будет немец Ян-Леннард Штруфф, которого он обыграл в семи встречах из восьми.

Медведев в этом сезоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на одном турнире.

В 2023 году Медведев выиграл турнир в Дубае.