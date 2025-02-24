Даниил Медведев назвал «жестью» свое состояние после отравления в Дохе
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил BB Tennis, что обычно не жалуется на свое самочувствие, но в день четвертьфинала турнира в Дохе, который он не смог доиграть, ему хотелось поехать в больницу.
Медведев 20 февраля снялся с матча против канадца Феликса Оже-Альяссима после первого проигранного сета и позднее объяснил, что у него было пищевое отравление. Турнир выиграл Андрей Рублев, которого мог ждать матч с Медведевым в полуфинале.
«Перед матчем с Феликсом мы разминались с тренером по фитнесу <...>, я там кидал какие-нибудь четыре мяча ему и просто садился на стул, не мог отдышаться, вообще какая-то жесть была. И после матча с Феликсом я лежал и мне казалось, что у меня лихорадка, что надо в больницу», — сказал Медведев.
По его словам, уже на следующий день ему стало «чуть-чуть лучше» и он будет играть на следующем турнире в Дубае.
Первым соперником Медведева будет немец Ян-Леннард Штруфф, которого он обыграл в семи встречах из восьми.
Медведев в этом сезоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на одном турнире.
В 2023 году Медведев выиграл турнир в Дубае.
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