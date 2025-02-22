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Андрей Рублев выиграл в Дохе 17-й титул ATP в карьере

В финальном матче российский теннисист в трех сетах обыграл британца Джека Дрейпера и заработал $516 тыс. призовых
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Nikku / XinHua / Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира категории ATP 500 в Дохе.

В финале 27-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил британца Джека Дрейпера, 16-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 5:7, 6:1.

Рублев выиграл у 23-летнего Дрейпера все четыре личных встречи.

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Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету стало 17 титулов ATP.

Для россиянина это был 27-й финал в карьере и первый с августа 2024 года.

Победитель турнира в Дохе получит 500 рейтинговых очков и почти $516 тыс. призовых, финалисту достанутся 330 очков и более $277 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Андрей Рублев (теннисист)
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