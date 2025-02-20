Даниил Медведев снялся с четвертьфинала турнира в Дохе после проигранного сета

Даниил Медведев снялся с четвертьфинала турнира в Дохе после первого сета

Медведев проиграл первый сет Оже-Альяссиму, после чего отказался продолжать матч из-за плохого самочувствия. Канадец вышел в полуфинал, где встретится с Рублевым

Даниил Медведев (Фото: imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев отказался продолжать четвертьфинальный матч турнира в Дохе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом после того, как проиграл первый сет со счетом 3:6.

Судья на вышке объявил, что Медведев не сможет играть из-за плохого самочувствия, но россиянин не брал медицинский тайм-аут и не звал врача или физиотерапевта.

Медведев в этом сезоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на одном турнире.

Оже-Альяссим в полуфинале сыграет с Андреем Рублевым, которого победил только в одном матче из шести за карьеру.

Медведев выиграл турнир в Дохе в 2023 году.