Даниил Медведев снялся с четвертьфинала турнира в Дохе после первого сета
Первая ракетка России Даниил Медведев отказался продолжать четвертьфинальный матч турнира в Дохе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом после того, как проиграл первый сет со счетом 3:6.
Судья на вышке объявил, что Медведев не сможет играть из-за плохого самочувствия, но россиянин не брал медицинский тайм-аут и не звал врача или физиотерапевта.
Медведев в этом сезоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на одном турнире.
Оже-Альяссим в полуфинале сыграет с Андреем Рублевым, которого победил только в одном матче из шести за карьеру.
Медведев выиграл турнир в Дохе в 2023 году.
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