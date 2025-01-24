Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за допинг

Наказание российскому боксеру вынесено на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Претензии к Поветкину связаны с допинг-пробой в октябре 2014 года. Карьеру он завершил еще в 2021-м

Александр Поветкин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, олимпийский чемпион Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Наказание вынесено на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года.

Поветкину 45 лет, в мае прошлого года он стал вице-губернатором Вологодской области, курирующим молодежную политику, спорт и патриотизм, но уже в декабре покинул этот пост.

Карьеру Поветкин завершил еще летом 2021 года. ITA временно отстранила его в октябре 2024-го, дисквалификация россиянина завершится 20 октября 2028 года.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.

В 2011–2013 годах россиянин был чемпионом WBA в супертяжелом весе, титул он уступил украинцу Владимиру Кличко. В 2018-м Поветкин проиграл бой за три чемпионских пояса британцу Энтони Джошуа.

На профессиональном ринге россиянин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

До перехода в профессиональный бокс Поветкин в 2004 году выиграл Олимпиаду в Афинах, становился чемпионом мира и дважды брал титул чемпиона Европы.