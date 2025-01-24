Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за допинг
Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, олимпийский чемпион Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Наказание вынесено на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года.
Поветкину 45 лет, в мае прошлого года он стал вице-губернатором Вологодской области, курирующим молодежную политику, спорт и патриотизм, но уже в декабре покинул этот пост.
Карьеру Поветкин завершил еще летом 2021 года. ITA временно отстранила его в октябре 2024-го, дисквалификация россиянина завершится 20 октября 2028 года.
LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.
В 2011–2013 годах россиянин был чемпионом WBA в супертяжелом весе, титул он уступил украинцу Владимиру Кличко. В 2018-м Поветкин проиграл бой за три чемпионских пояса британцу Энтони Джошуа.
На профессиональном ринге россиянин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.
До перехода в профессиональный бокс Поветкин в 2004 году выиграл Олимпиаду в Афинах, становился чемпионом мира и дважды брал титул чемпиона Европы.
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