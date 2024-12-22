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Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области спустя 7 месяцев

Поветкин покинул пост вице-губернатора Вологодской области спустя 7 месяцев
Поветкин сообщил, что сосредоточится на семье и доме. В конце октября его временно отстранили за допинг-пробу 2014 года, хотя он завершил карьеру еще в 2021-м
Александр Поветкин
Александр Поветкин (Фото: Михаил Синицын / POOL / ТАСС)

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, олимпийский чемпион Александр Поветкин сообщил в телеграм-канале, что покинул пост заместителя губернатора Вологодской области, который занимал с середины мая.

Поветкин курировал молодежную политику, спорт и патриотизм.

«Наш общий путь, хоть был и не долгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине», — написал 45-летний Поветкин. Он отметил, что сосредоточится на своей семье и своем доме.

Информацию о Поветкине убрали с официального портала регионального правительства.

Пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA) 31 октября сообщила, что Поветкина временно отстранили за допинг-пробу 2014 года на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Александра Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил
Спорт
Александр Поветкин

Поветкин на профессиональном ринге провел 40 боев, в которых одержал 36 побед. Он был чемпионом WBA в 2011–2013 годах. На любительском уровне боксер выиграл Олимпиаду в Афинах, чемпионат мира (2003) и два чемпионата Европы (2002, 2004).

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