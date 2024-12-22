Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области спустя 7 месяцев
Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, олимпийский чемпион Александр Поветкин сообщил в телеграм-канале, что покинул пост заместителя губернатора Вологодской области, который занимал с середины мая.
Поветкин курировал молодежную политику, спорт и патриотизм.
«Наш общий путь, хоть был и не долгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине», — написал 45-летний Поветкин. Он отметил, что сосредоточится на своей семье и своем доме.
Информацию о Поветкине убрали с официального портала регионального правительства.
Пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA) 31 октября сообщила, что Поветкина временно отстранили за допинг-пробу 2014 года на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Поветкин на профессиональном ринге провел 40 боев, в которых одержал 36 побед. Он был чемпионом WBA в 2011–2013 годах. На любительском уровне боксер выиграл Олимпиаду в Афинах, чемпионат мира (2003) и два чемпионата Европы (2002, 2004).
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