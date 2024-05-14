Александра Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов и олимпийский чемпион будет отвечать за патриотическое воспитание детей и молодежи, продвижение здорового образа жизни

Александр Поветкин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, олимпийский чемпион Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Об этом врио главы региона Георгий Филимонов сообщил на совещании.

«Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни», — цитирует Филимонова «Интерфакс».

Также Поветкин будет курировать реализацию проектов, связанных с продвижением фольклора и культуры Русского Севера и обеспечивать реализацию нового нацпроекта «Молодежь России».

Поветкину 44 года. Он владел титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 2011–2013 годах, который уступил украинцу Владимиру Кличко. В 2018-м Поветкин проиграл бой за три престижных чемпионских титула британцу Энтони Джошуа.

На профессиональном ринге россиянин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед (25 — нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей. Поветкин завершил карьеру летом 2021 года.

До перехода в профессионалы Поветкин выиграл Олимпиаду в Афинах и чемпионат мира 2003 года, а также дважды становился чемпионом Европы.