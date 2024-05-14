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Александра Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области

Александра Поветкина назначили заместителем губернатора Вологодской области
Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов и олимпийский чемпион будет отвечать за патриотическое воспитание детей и молодежи, продвижение здорового образа жизни
Александр Поветкин
Александр Поветкин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, олимпийский чемпион Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Об этом врио главы региона Георгий Филимонов сообщил на совещании.

«Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни», — цитирует Филимонова «Интерфакс».

Также Поветкин будет курировать реализацию проектов, связанных с продвижением фольклора и культуры Русского Севера и обеспечивать реализацию нового нацпроекта «Молодежь России».

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Фото:Themba Hadebe - Pool / Getty Images

Поветкину 44 года. Он владел титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 2011–2013 годах, который уступил украинцу Владимиру Кличко. В 2018-м Поветкин проиграл бой за три престижных чемпионских титула британцу Энтони Джошуа.

На профессиональном ринге россиянин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед (25 — нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей. Поветкин завершил карьеру летом 2021 года.

До перехода в профессионалы Поветкин выиграл Олимпиаду в Афинах и чемпионат мира 2003 года, а также дважды становился чемпионом Европы.

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Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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