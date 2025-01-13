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Британский боксер Тайсон Фьюри снова завершил карьеру

Британский боксер Тайсон Фьюри завершил карьеру в 36 лет
Тайсон Фьюри проиграл два последних титульных боя Александру Усику. Британец ранее неоднократно объявлял об уходе из бокса, но вскоре возвращался
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, проигравший два последних боя украинцу Александру Усику, заявил о завершении карьеры в 36 лет. Об этом он сообщил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ночь на 22 декабря в Эр-Рияде Фьюри уступил Усику единогласным решением судей в бою-реванше за пояса WBC, WBA и WBO.

Всего на счету Фьюри 37 боев, в которых он одержал 34 победы, один завершил вничью и еще в двух проиграл.

Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, в частности, в 2016-м (спустя почти год после победы над Владимиром Кличко и сдачи положительной пробы на кокаин) и в 2022-м, когда победил соотечественника Диллиана Уайта.

Фьюри впервые стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF, победив Кличко в 2015-м. Однако реванш так и не состоялся и британец в 2016-м освободил пояса WBA и WBO, а титул IBF потерял еще раньше из-за отказа от боя с обязательным претендентом украинцем Вячеславом Глазковым.

Чемпионом WBC Фьюри стал в 2020-м, победив Деонтея Уайлдера, и владел поясом до первого объединительного боя с Усиком в мае 2024-го.

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