Дикиджи прыгнул четверной аксель, который Тарасова назвала гениальным
Фигурист Владислав Дикиджи после победы на чемпионате России выполнил на тренировке четверной аксель, который считается самым сложным прыжком в мире. Видео прыжка Дикиджи опубликовал в телеграм-канале.
Дикиджи в марте уже публиковал видеозапись успешного исполнения четверного акселя на тренировке, но на соревнованиях его еще не прыгал.
В воскресенье фигурист заявил RT, что подумает над тем, стоит ли отказаться от риска с этим прыжком и поберечь ноги перед возможной поездкой на олимпийский отбор. Осенью этот прыжок фигуристу не удавалось сделать без ошибок.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя видео Дикиджи, сказала ТАСС, что фигурист «не просто прыгнул, а гениально прыгнул». «Все рисково, а как иначе? Иначе первыми не становятся, развивающими профессию не становятся», — отметила она.
Дикиджи летом пытался исполнить пятерной прыжок на спор с Александром Галлямовым, но в итоге отказался от этой идеи из-за риска для здоровья.
Первым в истории исполнителем четверного акселя на соревнованиях, который засчитали судьи, стал Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине, при этом он упал. Чисто исполнить элемент на соревнованиях в 2022 году смог американец с русскими корнями Илья Малинин, за что его включили в Книгу рекордов Гиннесса.
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