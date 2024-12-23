 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сихарулидзе объяснил, как определят фигуристов для отбора на Олимпиаду

Сихарулидзе: для отбора на Олимпиаду выберем фигуристов, к которым нет вопросов
И.о. главы ФФККР заявил, что со списком кандидатов на олимпийский отбор спешить не будут. При выборе учтут результаты и стабильность фигуристов, а также то, делали ли они политические заявления и попадались ли на допинге
Антон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Федерация фигурного катания (ФФККР) для заявки на олимпийский отборочный турнир учтет результаты чемпионата России и других турниров, а также психологическую устойчивость спортсменов, к которым не должно быть никаких вопросов. Об этом «РИА Новости» заявил исполняющий обязанности президента организации Антон Сихарулидзе.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян в нейтральном статусе на сентябрьский квалификационный турнир в Пекине. ФФККР до конца февраля должна предоставить списки спортсменов. В каждой дисциплине у россиян будет одна квота.

Сихарулидзе заявил, что спешить федерация не будет. «Могу только сказать, что будем учитывать и результаты завершившегося чемпионата России, и итоги предыдущих турниров, и стабильность спортсменов, и их психологическую устойчивость», — сказал глава ФФККР.

Он добавил, что федерация предложит тех кандидатов, к которым «не будет вопросов — как связанных с допинговыми историями, так и с политическими заявлениями».

Чемпионка Олимпиады поддержала «затрудненный» допуск фигуристов из России
Спорт
Меган Дюамель

Чемпионат России в Омске выиграли Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и танцоры Александра Степанова / Иван Букин.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Как упал трафик YouTube в России. Инфографика

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

В Японии разработают прототип лунного поселения

Суд оштрафовал Никиту Михалкова

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Олимпиада-2026
Материалы по теме
Фигуристка Петросян второй год подряд выиграла чемпионат России
Спорт
Песков отреагировал на допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду
Спорт
Эксперты оценили результаты фигуристов на чемпионате России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Прокуратура предупредила об ответственности за поджоги из-за мошенниковОбщество, 20:08
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 20:05
Спецпосланник Трампа описал, какого мира тот хочет для России и УкраиныПолитика, 20:05
ЦБ: объем средств россиян в банках приблизился к ₽54 трлнИнвестиции, 19:49
Российские банки заработали на ослаблении рубля ₽140 млрдФинансы, 19:47
«Уральские авиалинии» установили скидку 50% на детские билетыОбщество, 19:43
Генпрокуратура внесла представление ДУМ из-за разрешения многоженстваПолитика, 19:40
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Металлург» обыграл «Авангард» благодаря дублю 20-летнего КанцероваСпорт, 19:39
Путин обозначил главную задачу для российской экономикиЭкономика, 19:39
Федерация бокса отстранила на два года судью за удар бойца в перепалкеСпорт, 19:38
Криптобизнес ждет действий от Трампа с первого дня на постуКрипто, 19:37
Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения ценЭкономика, 19:33
Три украинских дрона уничтожили над Крымом за 40 минутПолитика, 19:30
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 19:29