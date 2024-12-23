Сихарулидзе объяснил, как определят фигуристов для отбора на Олимпиаду

Сихарулидзе: для отбора на Олимпиаду выберем фигуристов, к которым нет вопросов

И.о. главы ФФККР заявил, что со списком кандидатов на олимпийский отбор спешить не будут. При выборе учтут результаты и стабильность фигуристов, а также то, делали ли они политические заявления и попадались ли на допинге

Антон Сихарулидзе (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Федерация фигурного катания (ФФККР) для заявки на олимпийский отборочный турнир учтет результаты чемпионата России и других турниров, а также психологическую устойчивость спортсменов, к которым не должно быть никаких вопросов. Об этом «РИА Новости» заявил исполняющий обязанности президента организации Антон Сихарулидзе.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян в нейтральном статусе на сентябрьский квалификационный турнир в Пекине. ФФККР до конца февраля должна предоставить списки спортсменов. В каждой дисциплине у россиян будет одна квота.

Сихарулидзе заявил, что спешить федерация не будет. «Могу только сказать, что будем учитывать и результаты завершившегося чемпионата России, и итоги предыдущих турниров, и стабильность спортсменов, и их психологическую устойчивость», — сказал глава ФФККР.

Он добавил, что федерация предложит тех кандидатов, к которым «не будет вопросов — как связанных с допинговыми историями, так и с политическими заявлениями».

Чемпионат России в Омске выиграли Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и танцоры Александра Степанова / Иван Букин.