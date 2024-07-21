Вице-чемпион России попытался исполнить пятерной прыжок. Видео
Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи опубликовал в телеграм-канале видео с неудачной попыткой исполнения пятерного прыжка, который пока никто удачно не исполнял в фигурном катании.
В марте Дикиджи поспорил с чемпионом мира в парном катании Александром Галлямовым, что до конца лета сделает пятерной прыжок. Теперь, по словам Дикиджи, он понял, что риск не стоит возможных проблем со здоровьем.
«Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье, тем самым спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданны. Всему свое время», — написал Дикиджи.
Сейчас самым сложным элементом в фигурном катании является четверной аксель. Первым в истории исполнителем такого прыжка на соревнованиях, который засчитали судьи, стал Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине, при этом он упал. Чисто исполнить элемент на соревнованиях в 2022 году смог американец с русскими корнями Илья Малинин, за что его включили в Книгу рекордов Гиннесса.
Дикиджи 19 лет, в прошлом сезоне он выиграл два этапа Гран-при России, стал вторым на чемпионате страны.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации