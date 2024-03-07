 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Вице-чемпион России исполнил самый сложный прыжок в фигурном катании

Вице-чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке
На соревнованиях четверной аксель первым пытался прыгнуть Юдзуру Ханю, но упал, чисто исполнить элемент удалось американцу Илье Малинину. Владислав Дикиджи заявил, что сделал прыжок со второй попытки и ему было страшно
Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи опубликовал в телеграм-канале видео исполнения четверного акселя, который считается самым сложным прыжком в фигурном катании.

«Это вторая попытка четверного акселя. Конечно, было страшно. Собрался с мыслями и поехал, — сказал Дикиджи «Матч ТВ».

Первым в истории исполнителем четверного акселя на соревнованиях, который засчитали судьи, стал Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине, при этом он упал. Чисто исполнить элемент на соревнованиях в 2022 году смог американец с русскими корнями Илья Малинин, за что его включили в Книгу рекордов Гиннесса.

ISU признал самым ценным фигуристом американца с русскими корнями
Спорт
Илья Малинин

Аксель — единственный прыжок, исполняющийся с движения вперед, из-за чего в четверном акселе фактически четыре с половиной оборота.

Дикиджи 19 лет, в этом сезоне он выиграл два этапа Гран-при России.

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание
Материалы по теме
Пропустившая Спартакиаду фигуристка Косторная возобновила тренировки
Спорт
CAS зарегистрировал 4 апелляции по бронзе российских фигуристов в Пекине
Спорт
Дисквалифицированную за допинг Валиеву исключили из сборной России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 16:33
«Лада» впервые за 15 лет победила в плей-офф КХЛ Спорт, 21:09
Какие предупреждения Тайваню и США прозвучали на главном политфоруме КНР Политика, 20:59
Зеленский подписал указ о демобилизации срочников Политика, 20:56
Сенат Швейцарии проголосовал за передачу Киеву активов России Политика, 20:54
Лидер «Спартака» выпустил песню о жизни без страха после приговора суда Спорт, 20:43
Швеция завершила процедуру вступления в НАТО Политика, 20:39
Tagesschau оценила объем поставок СПГ из России в Европу Политика, 20:32
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Как выглядит НАТО после вступления Швеции. Карта Политика, 20:21
Что известно о бывшем главкоме ВСУ и будущем украинском после Залужном 20:18
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 20:17
Российские теннисисты смогут сыграть на Олимпиаде во всех дисциплинах Спорт, 20:16
Зеленский назначил Залужного на новую должность Политика, 20:15
Минпромторг предложил начать эксперимент с маркировкой презервативов Технологии и медиа, 20:00
Медведев ответил на слова Макрона о помощи Украине фразой на латыни Политика, 19:58