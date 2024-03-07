Вице-чемпион России исполнил самый сложный прыжок в фигурном катании

На соревнованиях четверной аксель первым пытался прыгнуть Юдзуру Ханю, но упал, чисто исполнить элемент удалось американцу Илье Малинину. Владислав Дикиджи заявил, что сделал прыжок со второй попытки и ему было страшно

Владислав Дикиджи (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи опубликовал в телеграм-канале видео исполнения четверного акселя, который считается самым сложным прыжком в фигурном катании.

«Это вторая попытка четверного акселя. Конечно, было страшно. Собрался с мыслями и поехал, — сказал Дикиджи «Матч ТВ».

Первым в истории исполнителем четверного акселя на соревнованиях, который засчитали судьи, стал Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине, при этом он упал. Чисто исполнить элемент на соревнованиях в 2022 году смог американец с русскими корнями Илья Малинин, за что его включили в Книгу рекордов Гиннесса.

Аксель — единственный прыжок, исполняющийся с движения вперед, из-за чего в четверном акселе фактически четыре с половиной оборота.

Дикиджи 19 лет, в этом сезоне он выиграл два этапа Гран-при России.