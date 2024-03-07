Вице-чемпион России исполнил самый сложный прыжок в фигурном катании
Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи опубликовал в телеграм-канале видео исполнения четверного акселя, который считается самым сложным прыжком в фигурном катании.
«Это вторая попытка четверного акселя. Конечно, было страшно. Собрался с мыслями и поехал, — сказал Дикиджи «Матч ТВ».
Первым в истории исполнителем четверного акселя на соревнованиях, который засчитали судьи, стал Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине, при этом он упал. Чисто исполнить элемент на соревнованиях в 2022 году смог американец с русскими корнями Илья Малинин, за что его включили в Книгу рекордов Гиннесса.
Аксель — единственный прыжок, исполняющийся с движения вперед, из-за чего в четверном акселе фактически четыре с половиной оборота.
Дикиджи 19 лет, в этом сезоне он выиграл два этапа Гран-при России.
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»