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Женщина впервые отработала матч Английской премьер-лиги главным арбитром

Женщина впервые отработала матч Английской премьер-лиги главным арбитром
Ребекка Уэлш была назначена на игру 18-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Бернли», которая завершилась со счетом 0:2
Ребекка Уэлш
Ребекка Уэлш (Фото: Steve Bardens / Getty Images)

Матч «Фулхэма» и «Бернли» в 18-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) стал первым в истории АПЛ, где главным арбитром отработала женщина.

Эту встречу судила Ребекка Уэлш. Она показала три желтые карточки.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бернли». Голы забили Вильсон Одобер (47-я минута) и Сандер Берге (66).

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Уэлш 40 лет, она стала арбитром в 2010 году, ранее она стала первой женщиной, отсудившей матч в Чемпионшипе и третьем раунде Кубка Англии, а также получившей назначение в качестве резервного арбитра в АПЛ.

«Фулхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко. «Бернли» с 11 очками расположился на предпоследней, 19-й строчке.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ)
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