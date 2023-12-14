 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

Женщину впервые назначили главным арбитром матча Английской премьер-лиги

Ребекка Уэлш стала первой женщиной, которую назначили главным арбитром в АПЛ
Матч «Фулхэм» — «Бернли» 23 декабря обслужит Ребекка Уэлш, а главным арбитром встречи «Шеффилд» — «Лутон Таун» 26 декабря впервые за 15 лет станет темнокожий судья — Сэм Эллисон
Ребекка Уэлш
Ребекка Уэлш (Фото: Bryn Lennon / Getty Images)

В Английской премьер-лиге (АПЛ) впервые назначили женщину главным судьей матча — Ребекка Уэлш обслужит встречу 18-го тура между «Фулхэмом» и «Бернли», сообщается на сайте турнира.

Игра пройдет 23 декабря.

Также впервые за 15 лет (после Юрая Ренни) судить игру АПЛ будет темнокожий арбитр — Сэм Эллисон будет работать на встрече «Шеффилд» — «Лутон Таун» 26 декабря.

Уэлш и Эллисон в этом сезоне работали в Чемпионшипе (второй дивизион).

Месси вошел в тройку претендентов на премию лучшему игроку по версии ФИФА
Спорт
Лионель Месси

Уэлш 40 лет, она стала арбитром в 2010 году, ранее она стала первой женщиной, отсудившей матч в Чемпионшипе и третьем раунде Кубка Англии, а также получившей назначение в качестве резервного арбитра в АПЛ.

.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол АПЛ

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 16:25
Госдеп предложил России способ восстановить диалог Политика, 22:50
Перевозчики вновь отменили рейсы из Хельсинки в Петербург Политика, 22:43
Главные заявления Путина на прямой линии. Видео Политика, 22:16
Кэмерон рассказал, что приютил семью украинских беженцев Политика, 22:08
Женщину впервые назначили главным арбитром матча Английской премьер-лиги Спорт, 21:57
Британия запретит импорт алмазов из России с 2024 года Политика, 21:33
Протесты таксистов из-за запрета проезда в дни Олимпиады в Париже. Видео Общество, 21:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
WADA призвало ввести биологические паспорта для россиян перед Олимпиадой Спорт, 21:24
Сборная «Россия 25» выиграла первый матч на Кубке «Первого канала» Спорт, 21:14
Прокуратура попросила взыскать с Галявиева еще ₽1,4 млн ущерба Общество, 21:07
В Вильнюсе дважды отменили лекцию кинокритика Антона Долина Общество, 20:59
Омский губернатор откликнулся на жалобу Путину о федеральной трассе Общество, 20:51
В Брюсселе решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС Политика, 20:38
Грузия стала кандидатом в члены ЕС Политика, 20:35