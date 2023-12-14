Женщину впервые назначили главным арбитром матча Английской премьер-лиги

Матч «Фулхэм» — «Бернли» 23 декабря обслужит Ребекка Уэлш, а главным арбитром встречи «Шеффилд» — «Лутон Таун» 26 декабря впервые за 15 лет станет темнокожий судья — Сэм Эллисон

Ребекка Уэлш (Фото: Bryn Lennon / Getty Images)

В Английской премьер-лиге (АПЛ) впервые назначили женщину главным судьей матча — Ребекка Уэлш обслужит встречу 18-го тура между «Фулхэмом» и «Бернли», сообщается на сайте турнира.

Игра пройдет 23 декабря.

Также впервые за 15 лет (после Юрая Ренни) судить игру АПЛ будет темнокожий арбитр — Сэм Эллисон будет работать на встрече «Шеффилд» — «Лутон Таун» 26 декабря.

Уэлш и Эллисон в этом сезоне работали в Чемпионшипе (второй дивизион).

Уэлш 40 лет, она стала арбитром в 2010 году, ранее она стала первой женщиной, отсудившей матч в Чемпионшипе и третьем раунде Кубка Англии, а также получившей назначение в качестве резервного арбитра в АПЛ.

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