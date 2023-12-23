«Манчестер Юнайтед» потерпел восьмое поражение в сезоне АПЛ
Футболисты «Манчестер Юнайтед» уступили «Вест Хэму» со счетом 0:2 в гостевом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Голы забили Джаррод Боуэн (72-я минута) и Мохаммед Кудус (78-я).
«Манчестер Юнайтед» потерпел уже восьмое поражение в сезоне, больше только у аутсайдеров АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага не могут выиграть и забить уже на протяжении трех туров.
МЮ с 28 очками опустился на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» поднялся на шестую строчку, набрав 30 очков.
В следующем туре МЮ 26 декабря примет «Астон Виллу», «Вест Хэм» двумя днями поздне в гостях сыграет с «Арсеналом».
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