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«Манчестер Юнайтед» потерпел восьмое поражение в сезоне АПЛ

МЮ проиграл «Вест Хэму», потерпев восьмое поражение в сезоне АПЛ
МЮ проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:2. Подопечные Эрика тен Хага не могут выиграть и забить уже на протяжении трех туров чемпионата страны
Игроки &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;
Игроки «Манчестер Юнайтед» (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» уступили «Вест Хэму» со счетом 0:2 в гостевом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Джаррод Боуэн (72-я минута) и Мохаммед Кудус (78-я).

«Манчестер Юнайтед» потерпел уже восьмое поражение в сезоне, больше только у аутсайдеров АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага не могут выиграть и забить уже на протяжении трех туров.

МЮ с 28 очками опустился на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» поднялся на шестую строчку, набрав 30 очков.

В следующем туре МЮ 26 декабря примет «Астон Виллу», «Вест Хэм» двумя днями поздне в гостях сыграет с «Арсеналом».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед
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