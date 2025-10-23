В Индонезии заявили, что были готовы к санкциям МОК за израильских гимнастов

В Индонезии заявили, что ждали санкций МОК за израильских гимнастов

МОК рекомендовал не проводить турниры в Индонезии из-за недопуска израильских гимнастов на ЧМ. Министр молодежи и спорта Индонезии заявил, что страна продолжит играть активную роль в региональных и международных турнирах

Эрик Тохир (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Правительство Индонезии понимало, что решение о недопуске израильских гимнастов на чемпионат мира в Джакарте будет иметь последствия, заявил в соцсети X министр молодежи и спорта Индонезии Эрик Тохир.

По словам Тохира, его министерство придерживается «принципа поддержания безопасности, общественного порядка и соблюдения общественных интересов на каждом международном турнире», а Индонезия обязалась поддерживать мировой порядок.

Министр отметил, что его ведомство продолжит заниматься развитием спорта внутри страны, а Индонезия «продолжит играть активную роль в спортивных мероприятиях на уровне Юго-Восточной Азии, Азии и мира».

Власти Индонезии отказали израильтянам во въезде на стартовавший 19 октября чемпионат мира. Израильская федерация гимнастики безуспешно пыталась оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

МОК 22 октября объявил, что приостановил все переговоры с Индонезией о проведении турниров под своей эгидой в этой стране, включая Олимпиаду-2036, и рекомендовал всем международным федерациям поступить так же. Кроме того, МОК призвал требовать от стран, принимающих олимпийские квалификационные турниры, гарантий участия для всех спортсменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Матч ТВ» назвал двойными стандартами действия МОК по отношению к российским спортсменам по сравнению с ситуацией со спортсменами из Израиля.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова сказала Vseprosport, что МОК уже «довел ситуацию до абсурда» и, несмотря на санкции к Индонезии, вряд ли «отреагирует и как-то накажет Польшу», которая не пустила на чемпионат Европы российских пловцов.