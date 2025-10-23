 Перейти к основному контенту
Спорт
ОКР из-за дела пловцов попросит МОК наказать Польшу так же, как Индонезию

ОКР из-за недопуска пловцов попросит МОК наказать Польшу так же, как Индонезию
Дегтярев заявил, что не видит от МОК даже формального осуждения Польши из-за недопуска российских пловцов на ЧЕ, хотя Индонезию за отказ во въезде израильским гимнастам наказали
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Олимпийский комитет России (ОКР) направит главе МОК ноту с требованием дать оценку действиям Польши, не допустившей россиян на чемпионат Европы на короткой воде, заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев. Заявление министра приводит ТАСС.

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин ранее сообщил, что россияне пропустят соревнования в Люблине «по политическим причинам», уточнив, что «сама Польша не пускает российских спортсменов».

Дегтярев заявил, что это «вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии» и ОКР попросит принять в отношении Польши «меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии», которая отказала во въезде израильским спортсменам.

Министр напомнил, что МОК незамедлительно ввел против Индонезии жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. «В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты», — добавил Дегтярев.

Российские пловцы пропустят ЧЕ в Польше «по политическим причинам»
Спорт
Фото:Getty Images

В мае глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин рассказал, что россияне не поехали на юниорский чемпионат Европы в Польше из-за отказа подписать политическую декларацию, которую местные организаторы сделали обязательной для участия.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпийский комитет России (ОКР) Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
