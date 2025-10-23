ОКР из-за недопуска пловцов попросит МОК наказать Польшу так же, как Индонезию

ОКР из-за дела пловцов попросит МОК наказать Польшу так же, как Индонезию

Дегтярев заявил, что не видит от МОК даже формального осуждения Польши из-за недопуска российских пловцов на ЧЕ, хотя Индонезию за отказ во въезде израильским гимнастам наказали

Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Олимпийский комитет России (ОКР) направит главе МОК ноту с требованием дать оценку действиям Польши, не допустившей россиян на чемпионат Европы на короткой воде, заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев. Заявление министра приводит ТАСС.

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин ранее сообщил, что россияне пропустят соревнования в Люблине «по политическим причинам», уточнив, что «сама Польша не пускает российских спортсменов».

Дегтярев заявил, что это «вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии» и ОКР попросит принять в отношении Польши «меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии», которая отказала во въезде израильским спортсменам.

Министр напомнил, что МОК незамедлительно ввел против Индонезии жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. «В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты», — добавил Дегтярев.

В мае глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин рассказал, что россияне не поехали на юниорский чемпионат Европы в Польше из-за отказа подписать политическую декларацию, которую местные организаторы сделали обязательной для участия.