Российские пловцы пропустят ЧЕ в Польше «по политическим причинам»

Россияне не смогут выступить на чемпионате Европы, несмотря на допуск Европейской федерации водных видов

Российские пловцы не выступят на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше из-за отказа в визах. Об этом сообщил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, которого цитирует «Матч ТВ».

«В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем. По политическим причинам. На чемпионат Европы в Париж поедем», — рассказал он.

Были ли подобные прецеденты

В первой половине октября Индонезия отказалась выдавать визы израильским спортсменам для участия в ЧМ, ссылаясь на указания президента, осудившего Израиль за действия в Газе еще на Генассамблее ООН. В свою очередь, Международная федерация гимнастики (FIG) лишь приняла это к сведению, признав сложности Индонезии в проведении чемпионата.

В ответ Федерация гимнастики Израиля подала в CAS два апелляционных обращения с просьбой принять срочные временные меры.

Первая апелляция была направлена с требованием аннулировать заявление FIG по поводу того, что федерация «принимает во внимание» решение Индонезии не выдавать визы израильской делегации. Во второй содержалось требование к CAS обязать FIG принять необходимые меры, гарантирующие участие Израиля в ЧМ, или в качестве альтернативы перенести или отменить турнир. В первой им отказали, вторая рассматривается.

МОК же лишил Индонезию шансов на Олимпиаду после невыдачи виз израильтянам. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2040 или 2044 года. Ранее о желании подать заявку на проведение Игр-2040 заявляла Германия.

Россияне, несмотря на допуск международных федераций, были вынуждены пропустить несколько соревнований, поскольку страны отказывали им во въезде в страну.

К примеру, юниорскую сборную России по академической гребле не пустили в Литву для участия в чемпионате мира, двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева — в Румынию на чемпионат Европы, лидера женской сборной России по тяжелой атлетике Зарину Гусалову — в Норвегию на ЧМ.

Примечательно, что НОК Германии заступился за Израиль, однако власти ФРГ на протяжении последних лет всячески препятствуют участию россиян в соревнованиях на территории страны. В частности, Германия отказала в выдаче виз сборной России для участия в молодежном первенстве Европы-2023 по гребному спорту. Также власти Германии препятствовали в выдаче виз россиянам для участия в Универсиаде‑2025. Ситуацию удалось разрешить лишь после вмешательства Международной федерации университетского спорта.