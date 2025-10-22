 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

МОК лишил Индонезию шансов на Олимпиаду после невыдачи виз израильтянам

Перед ЧМ по спортивной гимнастике в Джакарте власти Индонезии объявили, что атлетам из Израиля откажут в выдаче виз. После этого МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Также МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров.

CAS отклонил апелляцию Израиля на недопуск гимнастов на ЧМ в Индонезии
Спорт
Фото:Dan Mullan / Getty Images

Власти Индонезии объявили, что израильским спортсменам откажут в выдаче виз для участия в ЧМ по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. В израильской федерации назвали это решение «возмутительным и крайне тревожным для целостности международного спорта» и пообещали оспорить его всеми доступными способами.

В Международной федерации гимнастики (FIG) заявили, что принимают к сведению решение правительства Индонезии и признают трудности, с которыми столкнулась принимающая страна при организации этого мероприятия.

Федерация гимнастики Израиля подала в CAS два апелляционных обращения с просьбой принять срочные временные меры. Первая апелляция была направлена с требованием аннулировать заявление FIG по поводу того, что федерация «принимает во внимание» решение Индонезии не выдавать визы израильской делегации. Во второй содержалось требование к CAS обязать FIG принять необходимые меры, гарантирующие участие Израиля в ЧМ, или в качестве альтернативы перенести или отменить турнир. Однако CAS отклонил апелляцию.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Международный олимпийский комитет (МОК) МОК Олимпиада-2026 Олимпийские игры гимнастика спортивная гимнастика Индонезия Израиль
