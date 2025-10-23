 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,55 x 4,2 2 6 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,37 x 5,4 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,3 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,45 x 4,4 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2,02 x 3,85 2 3,35 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,1 x 3,2 2 2,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого

Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за слов о смерти Народицкого
О смерти американца Народицкого стало известно 20 октября. Крамник ранее подозревал его в читерстве. Глава FIDE Дворкович заявил, что слова Крамника рассмотрит комиссия по этике, гроссмейстер в ответ обвинил федерацию в травле
Владимир Крамник
Владимир Крамник (Фото: imago / Global Look Press)

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил «Матч ТВ», что считает травлей планы международной федерации (FIDE) рассмотреть его слова об умершем американском гроссмейстере Дэниэле Народицком и намерен подать судебный иск.

Причины смерти 29-летнего Народицкого, о которой стало известно 20 октября, не назывались. Летом 2024-го Крамник обвинял американца в читерстве. После смерти американца Крамник заявил, что был единственным, кто «кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу и требующих срочных мер от окружающих». Глава FIDE Аркадий Дворкович пообещал, что дисциплинарно-этическая комиссия рассмотрит заявления Крамника.

Крамник, комментируя слова Дворковича, отметил, что «ничего плохого» про Народицкого не говорил.

«Мы до сих пор не знаем, что произошло с Народицким, какие причины его смерти. И в этот момент FIDE начинает такую кампанию против меня вместо того, чтобы рассмотреть мои доводы ранее. Это оскорбительно и несправедливо», — сказал Крамник.

Российский гроссмейстер напомнил, что у Народицкого были не связанные с ним «разные конфликты и поводы для переживаний». В частности, его перестали задействовать как комментатора на крупных шахматных сайтах и дисквалифицировали на Chess.com (заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры).

В июне FIDE призывала Крамника отозвать иск  о клевете против чешского гроссмейстера Давида Навары, который  обвинял россиянина в своих психологических проблемах.. 

Крамник с 2023 года ведет борьбу с мошенничеством в шахматах, в том числе на крупнейшей онлайн-платформе Chess.com, которая в итоге его заблокировала. В 2024 году Крамник опубликовал статистические данные, позволяющие предположить, что ряд игроков потенциально могут быть обманщиками.

РБК направил запрос в пресс-службу FIDE.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Елена Степанова
Международная шахматная федерация (FIDE) Владимир Крамник Аркадий Дворкович
Материалы по теме
Крамник рассказал о криках из-за проблем умершего в 29 лет шахматиста
Спорт
FIDE призвала Крамника отозвать иск против жаловавшегося на него чеха
Спорт
Американский гроссмейстер умер в 29 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Бизнес-коуча Сидоропуло осудили на 6 лет за мошенничество с онлайн-курсом Общество, 14:50
Суд изъял активы у создателя «Потаенной России» на 1 млрд руб. Политика, 14:49
От 13 до 18 лет: названы сроки окупаемости арендных квартир в мегаполисах Недвижимость, 14:47
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России Политика, 14:46
Депутаты Якутии поддержали закон о запрете склонения к аборту Общество, 14:45
Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА Спорт, 14:41
В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок Технологии и медиа, 14:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни» Политика, 14:37
В московской школе случилась давка из-за закрытой двери Общество, 14:34
В каждой компании есть особенно ценные сотрудники. Как их не потерять Образование, 14:31
Власти ФРГ провели экстренное совещание из-за дефицита чипов Экономика, 14:30
Какие технологии будут определять развитие финансового сектора Отрасли, 14:28
ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам Инвестиции, 14:24