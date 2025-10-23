Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого

О смерти американца Народицкого стало известно 20 октября. Крамник ранее подозревал его в читерстве. Глава FIDE Дворкович заявил, что слова Крамника рассмотрит комиссия по этике, гроссмейстер в ответ обвинил федерацию в травле

Владимир Крамник (Фото: imago / Global Look Press)

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил «Матч ТВ», что считает травлей планы международной федерации (FIDE) рассмотреть его слова об умершем американском гроссмейстере Дэниэле Народицком и намерен подать судебный иск.

Причины смерти 29-летнего Народицкого, о которой стало известно 20 октября, не назывались. Летом 2024-го Крамник обвинял американца в читерстве. После смерти американца Крамник заявил, что был единственным, кто «кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу и требующих срочных мер от окружающих». Глава FIDE Аркадий Дворкович пообещал, что дисциплинарно-этическая комиссия рассмотрит заявления Крамника.

Крамник, комментируя слова Дворковича, отметил, что «ничего плохого» про Народицкого не говорил.

«Мы до сих пор не знаем, что произошло с Народицким, какие причины его смерти. И в этот момент FIDE начинает такую кампанию против меня вместо того, чтобы рассмотреть мои доводы ранее. Это оскорбительно и несправедливо», — сказал Крамник.

Российский гроссмейстер напомнил, что у Народицкого были не связанные с ним «разные конфликты и поводы для переживаний». В частности, его перестали задействовать как комментатора на крупных шахматных сайтах и дисквалифицировали на Chess.com (заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры).

В июне FIDE призывала Крамника отозвать иск о клевете против чешского гроссмейстера Давида Навары, который обвинял россиянина в своих психологических проблемах..

Крамник с 2023 года ведет борьбу с мошенничеством в шахматах, в том числе на крупнейшей онлайн-платформе Chess.com, которая в итоге его заблокировала. В 2024 году Крамник опубликовал статистические данные, позволяющие предположить, что ряд игроков потенциально могут быть обманщиками.

РБК направил запрос в пресс-службу FIDE.