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Спорт ,  
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FIDE призвала Крамника отозвать иск против жаловавшегося на него чеха

FIDE призвала Крамника отозвать иск о клевете против чешского шахматиста Навары
Крамник ранее подал в суд иск о клевете против чеха Навары, который увидел в нем причину своих психологических проблем, и двух шахматных порталов. В FIDE заявили, что ведущий борьбу с читерами Крамник вредит шахматному сообществу
Владимир Крамник
Владимир Крамник (Фото: imago / Global Look Press)

Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник должен как можно скорее отозвать иск о клевете против чешского гроссмейстера Давида Навары, говорится в заявлении Международной федерации шахмат (FIDE).

В FIDE отметили, что Навара является образцово честным игроком, а способы Крамника сообщать о своих соображениях «наносят большой вред шахматному сообществу» и могут быть «губительными для карьеры и благополучия» некоторых гроссмейстеров.

В FIDE также предложили создать целевую группу и обсудить с Крамником выявленные им статистические данные.

Крамник решил пожаловаться регуляторам ЕС и США на ведущий шахматный сайт
Спорт
Владимир Крамник

Крамник с 2023 года ведет борьбу с мошенничеством в шахматах, в том числе на крупнейшей онлайн-платформе Chess.com (заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры), которая в итоге его заблокировала. В 2024 году Крамник опубликовал статистические данные, позволяющие предположить, что ряд игроков потенциально могут быть обманщиками.

Навара в мае опубликовал открытое письмо на Chess.com, в котором заявил, что ему потребовалась помощь психолога и психиатра из-за действий Крамника и что он даже думал о суициде. Чех заявлял, что безуспешно пытался получить разъяснения у россиянина, а также призывал к отставке Аркадия Дворковича с поста президента FIDE.

Крамник отверг все обвинения и 24 июня сообщил, что подал иск о клевете в суд в Женеве против Навары, Chess.com и Chessdom.com.

В воскресенье Крамник в соцсети X опубликовал свое письмо в адрес FIDE, в котором заявил, что еще год назад предлагал им ознакомиться со своими выводами, а также что сам открыто не обвинял Навару. Также Крамник отметил, что отзовет иск только в случае извинений и удаления заявлений с клеветой о нем.

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Теги
Анна Сатдинова
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Владимир Крамник
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