Глава «Зенита» раскритиковал болельщиков за оскорбления в адрес Соболева
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев раскритиковал оскорблявших нападающего Александра Соболева фанатов петербургского клуба.
«Эта тема требует серьезного психоаналитического анализа. Если 5 тыс. фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».
Глава «Зенита» отметил, что эти болельщики «у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут».
Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в конце августа.
После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.
Тем не менее фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева — например, во время первого домашнего матча футболиста против казанского «Рубина» в Кубке России 17 сентября.
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