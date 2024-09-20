Глава «Зенита» раскритиковал болельщиков за оскорбления в адрес Соболева

Александр Медведев отметил, что оскорблявшие новичка «Зенита» фанаты петербургского клуба «у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут»

Александр Соболев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев раскритиковал оскорблявших нападающего Александра Соболева фанатов петербургского клуба.

«Эта тема требует серьезного психоаналитического анализа. Если 5 тыс. фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Глава «Зенита» отметил, что эти болельщики «у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут».

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в конце августа.

После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.

Тем не менее фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева — например, во время первого домашнего матча футболиста против казанского «Рубина» в Кубке России 17 сентября.