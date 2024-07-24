Комментатор рассказал о конфликте Карпина с Глушенковым
Причина того что атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова не вызывают в сборную России, кроется в его конфликте с главным тренером команды Валерием Карпиным, рассказал «Чемпионату» комментатор Дмитрий Шнякин.
«У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеской встречи Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не намерен этого делать. Не знаю, какая была формулировка. Мол, зачем выходить в самой концовке», — сказал Шнякин, не уточнив, о каком матче идет речь.
Глушенков, несмотря на удачные выступления на клубном уровне, в сборную России в последние два года не вызывается. За свою карьеру он провел за национальную команду только один матч. Это произошло 24 сентября 2022 года в товарищеском матче со сборной Киргизии.
Глушенков в прошлом сезоне, выступая за «Локомотив», повторил рекорд экс-игрока «Зенита» Халка по голевым пасам в чемпионате России (16, достижение держалось с сезона-2015/16). Летом россиянин перешел в «Зенит» за €6,3 млн. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года. В двух официальных матчах за новую команду он забил четыре гола.
Шнякин — один из самых известных российских комментаторов. Работал «НТВ+» в редакции с Василием Уткиным и Юрием Розановым. Является основным комментатором холдинга МАТЧ, освещающего игры РПЛ и чемпионата Италии. Во время последнего чемпионата Европы Шнякин комментировал финальный матч между Испанией и Англией.
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