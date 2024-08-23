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«Динамо» оштрафовали за станцевавшего брейк-данс фаната во время матча

«Динамо» оштрафовали за станцевавшего брейк-данс фаната во время матча РПЛ
Мужчина 17 августа выбежал на поле во время встречи пятого тура РПЛ с «Крыльями Советов» и станцевал в центральном круге. КДК РФС оштрафовал московский клуб на ₽140 тыс. за необеспечение безопасности на матче
Стюарды уводят с поля болельщика во время матча &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;
Стюарды уводят с поля болельщика во время матча «Динамо» — «Крылья Советов» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал московское «Динамо» по итогам матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» за выбежавшего на поле болельщика. Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

«На поле выбежал болельщик, что повлекло остановку матча на 50 секунд. По данному нарушению за необеспечение безопасности ФК «Динамо» оштрафован на 140 тыс. руб.», — сказал Григорьянц.

Болельщик получил 8 суток ареста за брейк-данс на поле в матче «Динамо»
Спорт
Болельщик, который выбежал на поле в матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;

Встреча состоялась 17 августа и закончилась победой «Динамо» со счетом 1:0. В начале матча болельщик выбежал на поле, остановился в центральном круге и начал танцевать брейк‑данс. Через минуту стюарды увели его в подтрибунное помещение и передали полиции.

Позднее болельщик получил за свое правонарушение восемь суток административного ареста. Ему также запретили посещать спортивные соревнования в течение года.

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