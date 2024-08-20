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Болельщик получил 8 суток ареста за брейк-данс на поле в матче «Динамо»

Мужчина 17 августа выбежал на поле во время матча пятого тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» и станцевал в центральном круге. Помимо ареста ему также запретили посещать матчи в течение года
Болельщик, который выбежал на поле в матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;
Болельщик, который выбежал на поле в матче «Динамо» — «Крылья Советов» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Болельщик Денис Игумнов, который выбежал на поле во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» и станцевал там брейк-данс, получил восемь суток административного ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Савеловского суда Москвы.

Игумнов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему также запретили посещать матчи в течение года.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Встреча состоялась 17 августа и закончилась победой «Динамо» со счетом 1:0. Игумнов в начале матча выбежал на поле, остановился в центральном круге и начал танцевать брейк‑данс. Через минуту стюарды увели его в подтрибунные помещения и передали полиции.

Телеграм-канал «Футбольный Биги» позднее опубликовал фрагмент разговора с Игумновым, в котором тот рассказал, что исполнил свою детскую мечту.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Крылья Советов болельщик административный арест
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