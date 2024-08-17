«Динамо» обыграло аутсайдера Российской премьер-лиги, но лишилось лидера

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ, но лишилось Нгамалё

Единственный гол в матче против «Крыльев Советов» на 75-й минуте забил Бителло. В концовке первого тайма травму получил основной нападающий «Динамо» Муми Нгамалё

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Бителло (75-я минута).

В концовке первого тайма травму получил основной форвард «Динамо» Муми Нгамалё. Камерунцу на голеностоп случайно приземлился защитник самарцев Томас Гальдамес. На второй тайм Нгамалё не вышел, его заменил Ярослав Гладышев.

«Динамо» набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Зенит», у которого столько же очков и игра в запасе. «Крылья Советов» с тремя очками расположились на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей.

В следующем туре «Динамо» 25 августа примет «Краснодар», «Крылья Советов» в тот же день дома сыграют с «Пари НН».