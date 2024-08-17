 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Динамо» обыграло аутсайдера Российской премьер-лиги, но лишилось лидера

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ, но лишилось Нгамалё
Единственный гол в матче против «Крыльев Советов» на 75-й минуте забил Бителло. В концовке первого тайма травму получил основной нападающий «Динамо» Муми Нгамалё
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Бителло (75-я минута).

В концовке первого тайма травму получил основной форвард «Динамо» Муми Нгамалё. Камерунцу на голеностоп случайно приземлился защитник самарцев Томас Гальдамес. На второй тайм Нгамалё не вышел, его заменил Ярослав Гладышев.

«Динамо» набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Зенит», у которого столько же очков и игра в запасе. «Крылья Советов» с тремя очками расположились на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей.

В следующем туре «Динамо» 25 августа примет «Краснодар», «Крылья Советов» в тот же день дома сыграют с «Пари НН».

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Крылья Советов
Материалы по теме
Экс-голкипер «Динамо» Шунин рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
Спорт
«Динамо» одержало волевую победу над новичком РПЛ в Кубке России
Спорт
«Зенит» победил «Динамо» в РПЛ благодаря отбитому пенальти в конце матча
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Футболиста унесли с поля на носилках в матче АПЛСпорт, 19:54
В Ростовской области из колонии сбежал заключенныйОбщество, 19:33
На всей территории Ливана отключили электричество из-за нехватки топливаПолитика, 19:28
Защита гражданки России и США обжаловала приговор по делу о госизменеПолитика, 19:06
«Динамо» обыграло аутсайдера Российской премьер-лиги, но лишилось лидераСпорт, 18:57
Глава МАГАТЭ выразил готовность приехать на Курскую АЭСПолитика, 18:56
Событие Кэррингтона и геомагнитные бури: как изучают СолнцеРБК и Сбер, 18:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Правительство одобрило выплаты регионам, принявшим переселенцевЭкономика, 18:38
Кадыров показал Tesla Cybertruck с пулеметомПолитика, 18:26
В Германии заявили об ответственности Киева за переданное немецкое оружиеПолитика, 18:17
В Лондоне загорелся Сомерсет-хаус, где хранится автопортрет Ван ГогаОбщество, 18:10
Ласицкене уступила 22-летней Качановой на чемпионате РоссииСпорт, 18:04
Захарова предупредила о катастрофе в случае атаки на Курскую АЭСПолитика, 17:47
В Английской премьер-лиге побили рекорд Гиггза по количеству сезоновСпорт, 17:39