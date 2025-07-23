 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. 2-й отборочный этап Шелбурн Карабах 1 5,5 x 4 2 1,62 Футбол Лига Европы УЕФА. 2-й отборочный этап Бешикташ Шахтер 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Пари НН 1 2,05 x 3,6 2 3,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,45 x 4,6 2 7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,65 x 4,4 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,93 x 3,8 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 4,15 2 5,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,1 x 4,05 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Олимпийский комитет США закрыл трансгендерам доступ на Игры

Олимпийский и паралимпийский комитет США направил подшефным спортивным федерациям специальное уведомление. В нем говорится, что те обязаны соблюдать указ Трампа о запрете участия трансгендеров в женских соревнованиях

Олимпийский и паралимпийский комитет США запретил трансгендерам (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) участвовать в женских соревнованиях. Организация уже направила письменное уведомление федерациям, курирующим плавание, легкую атлетику и другие виды спорта, что те «обязаны соблюдать» указ, ранее изданный президентом Дональдом Трампом, сообщает ESPN.

«Как организация, учрежденная на федеральном уровне, мы обязаны соответствовать федеральным требованиям, — написали в письме генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд и президент организации Джин Сайкс. — Наша пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливой и безопасной конкурентной среды для женщин. Все национальные спортивные федерации обязаны обновить свою действующую политику в соответствии с этим».

Трамп намерен добиться запрета на участие трансгендеров в Олимпиаде
Спорт
Джанни Инфантино и Дональд Трамп

Решения НОК США относятся только к олимпийским видам спорта. Ранее Национальная ассоциация студенческого спорта запретила трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

Трамп в феврале подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США. «Теперь женский спорт будет только для женщин», — заявил он. «Война против женского спорта окончена», — подчеркнул президент.

Впоследствии десятки штатов приняли аналогичные запреты, но некоторые решения были отменены после решения судов. Запреты принимались в основном в традиционно республиканских штатах.

Трамп лишил университет Лиги плюща $175 млн из-за пловчихи-трансгендера
Спорт
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Многие учебные заведения разрешали трансгендерам соревноваться в женских видах спорта. Трамп тогда отметил, что колледжи и университеты, которые продолжат допускать их до турниров, лишатся федерального финансирования.

Президент США также заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпийские игры ЛГБТ Дональд Трамп трансгендеры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Верховный суд Британии отказался отнести к женщинам трансгендеров
Общество
World Athletics приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам
Спорт
Трамп закрыл трансгендерам доступ к женским соревнованиям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Путин подписал поправки об экстремистских организациях Политика, 13:52
«Почта России» опровергла использование пенсий в собственных интересах Финансы, 13:51
Украинская делегация вылетела в Стамбул на переговоры Политика, 13:40
Минобороны сообщило о шести сбитых авиабомбах, ракете «Нептун» и 256 БПЛА Политика, 13:33
Песков назвал ситуацию вокруг НАБУ внутренним делом Украины Политика, 13:32
Госдума закрыла весенне-летнюю сессию VIII созыва Политика, 13:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Рекордсмен России в беге рассказал о зарплате в ₽2,5 тыс. Спорт, 13:24
Сырский заявил о необходимости новых поставок оружия с Запада для Украины Политика, 13:23
«Мы придумали этот чертов хеви-метал!»: как Оззи Осборн стал легендой Life, 13:17
Устойчивое золото: как развивается добыча драгметалла Отрасли, 13:13
Невский проспект закроют на три недели Общество, 13:12
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 13:10
В Кремле не ожидают «легкой дороги» на переговорах с Украиной в Стамбуле Политика, 13:09