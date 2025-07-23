Олимпийский комитет США закрыл трансгендерам доступ на Игры
Олимпийский и паралимпийский комитет США запретил трансгендерам (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) участвовать в женских соревнованиях. Организация уже направила письменное уведомление федерациям, курирующим плавание, легкую атлетику и другие виды спорта, что те «обязаны соблюдать» указ, ранее изданный президентом Дональдом Трампом, сообщает ESPN.
«Как организация, учрежденная на федеральном уровне, мы обязаны соответствовать федеральным требованиям, — написали в письме генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд и президент организации Джин Сайкс. — Наша пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливой и безопасной конкурентной среды для женщин. Все национальные спортивные федерации обязаны обновить свою действующую политику в соответствии с этим».
Решения НОК США относятся только к олимпийским видам спорта. Ранее Национальная ассоциация студенческого спорта запретила трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.
Трамп в феврале подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США. «Теперь женский спорт будет только для женщин», — заявил он. «Война против женского спорта окончена», — подчеркнул президент.
Впоследствии десятки штатов приняли аналогичные запреты, но некоторые решения были отменены после решения судов. Запреты принимались в основном в традиционно республиканских штатах.
Многие учебные заведения разрешали трансгендерам соревноваться в женских видах спорта. Трамп тогда отметил, что колледжи и университеты, которые продолжат допускать их до турниров, лишатся федерального финансирования.
Президент США также заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
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