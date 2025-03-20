Трамп лишил университет Лиги плюща $175 млн из-за пловчихи-трансгендера

UPenn стал одним из первых учебных заведений, лишенных финансирования

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Белый дом приостановил финансирование Пенсильванского университета (UPenn) из-за выступления пловчихи-трансгендера Лии Томас в студенческой лиге в 2022 году. Об этом сообщается на официальной странице администрации президента Дональда Трампа в соцсети X.

Университет должен был получить от государства порядка $175 млн.

«Администрация Трампа приостановила федеральное финансирование Пенсильванского университета в размере $175 млн из-за его политики принуждения женщин соревноваться с мужчинами в спорте. Обещания даны, обещания сдержаны», — говорится в сообщении.

Томас в марте 2022-го стала чемпионом студенческой лиги в США. Уже в июне Международная федерация водных видов приняла решение, что трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания. Американская федерация потребовала от трансгендеров снижать уровень тестостерона не менее 36 месяцев, а также пройти комиссию.

В связи с этим Томас не допустили к участию в олимпийской квалификации. Томас подала протест на это решение в Спортивный арбитражный суд, пытаясь добиться участия на Олимпиаде-2024, но проиграла дело.

С 2022 года число американских штатов, запретивших сменившим пол мужчинам выступать на женских спортивных турнирах, заметно увеличилось. В феврале после инаугурации Трампа запрет был принят на федеральном уровне. Администрация президента предупредила, что будет лишать университеты финансирования за несоблюдение закона. После этого большинство учебных заведений пересмотрели политику в отношении трансгендеров.

UPenn стал одним из первых учебных заведений, лишенных финансирования. Также был лишен финансирования Университет штата Мэн, в спортивных командах которого нет ни одного трансгендера, а в отношении других заведений ведется расследование.

Пенсильванский университет — одно из старейших высших учебных заведений и первый университет в США. UPenn входит в Лигу плюща, ассоциацию элитных учебных заведений.