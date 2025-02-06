Трамп намерен добиться запрета на участие трансгендеров в Олимпиаде

Трамп заявил, что его администрация хочет, чтобы МОК «изменил все, что связано с Олимпиадой и этой абсолютно нелепой темой» в преддверии летних Игр-2028 года в Лос-Анджелесе.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / Global look press)

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) запрета на участие трансгендерных (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) спортсменов в соревнованиях. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на слова Трампа.

Он заявил, что его администрация хочет, чтобы МОК «изменил все, что связано с Олимпиадой и этой абсолютно нелепой темой» в преддверии летних Игр-2028 года в Лос-Анджелесе.

Приказ уполномочивает офис госсекретаря оказывать давление на МОК с целью внесения поправок в стандарты, регулирующие олимпийские нормативы, «чтобы содействовать справедливости, безопасности и наилучшим интересам женщин-спортсменок, гарантируя, что право на участие в соревнованиях будет определяться полом, а не гендерной идентичностью или снижением уровня тестостерона».

В настоящий момент Международный олимпийский комитет не выступал с официальными комментариями по поводу инициативы Трампа. Действующие правила МОК позволяют трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях при соблюдении определенных требований, включая уровень тестостерона.

5 февраля Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных мероприятиях в школах и колледжах. Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» выполнил обещание, которое Трамп дал во время президентской кампании 2024 года.



После вступления в должность президента США 20 января Трамп подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. Позднее он распорядился отправлять трансгендерных женщин отбывать наказание в мужских тюрьмах, но суд приостановил действие этого указа.